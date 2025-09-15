Mekanikkonstruktör till Sigmas Inhouse avdelning
2025-09-15
Har du ett tekniskt öga för detaljer, ett intresse för maskinbygge och vill vara med från idé till färdig funktion? Då har du hittat rätt!
Vad vi söker
Vi letar efter en erfaren mekanikkonstruktör som inte bara behärskar konstruktion i detalj, utan också har förmågan att leda och driva utvecklingsprojekt - från idé till färdig produkt. Du kommer att spela en central roll i vårt team på Industrial Equipment, där vi utvecklar kundanpassad specialutrustning för industrins produktionsmiljöer.
Skallkrav
Högskole eller civilingenjör inom maskinteknik eller motsvarande
Minst 7 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram specialutrustning från idé till färdig produkt
Mycket goda kunskaper i 3D-CAD - gärna Autodesk Inventor
Erfarenhet av prototypframtagning och tillverkningsmetoder som skärande bearbetning, svetsning, bockning
Erfarenhet av skräddarsydda lösningar till exempel maskinbygge
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i kundnära projekt
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av felsökning och förmåga att snabbt förstå komplexa mekaniska system. från industriell utrustning eller maskinutveckling
Erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära team
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Heltid Plats: Stockholm med möjlighet att arbeta hemifrån vid behov Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag som sträcker sig över 9 månader, med möjligheter till förlängning eller överrekrytering. För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
