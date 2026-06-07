Mekanikkonstruktör till Saab Dynamics Karlskoga
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-07
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du utveckla avancerad teknik som gör verklig skillnad? Vi söker nu en mekanikkonstruktör till Saab Dynamics i Karlskoga. Hos oss blir du en del av ett starkt team som arbetar med både nyutveckling och vidareutveckling av våra världsledande produkter inom Ground Combat.
Exempel på arbetsuppgifter:
3D-modellera och ta fram ritningsunderlag (Catia/3DExperience).
Arbeta med prototyper, tester och provskjutningar.
Delta i teknikstudier och problemlösning i projektteam.
Vidareutveckla befintliga produkter och processer.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du kan vara en erfaren konstruktör som vill ta nästa steg - eller en junior som vill växa i en innovativ miljö. Viktigast är din passion för teknik och förmåga att omsätta idéer till verklighet.
Vi tror att du har:
Ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande
Några års erfarenhet av mekanisk konstruktion (eller viljan att snabbt utvecklas).
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att godkännas för säkerhetsskydd enligt gällande bestämmelser.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där innovation, samarbete och personlig utveckling står i fokus.
Är du redo att utveckla morgondagens försvarsteknologi? Ansök redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stina.jonsson@saabgroup.com Jobbnummer
9951114