Mekanikkonstruktör till R&D
Komatsu Forest AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2026-07-01
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På Komatsu Forest blir du en del av något större. Du blir en del av ett sammanhang där teknik, innovation och hållbarhet möts, och där ditt bidrag syns i verkligheten. Tillsammans med omkring 160 ingenjörer och specialister utvecklar du framtidens skogsmaskiner i en bransch som spelar en viktig roll för ett hållbart samhälle.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där kunskap delas, idéer tas tillvara och där lång erfarenhet kombineras med nyfikenhet och modern teknik. Här arbetar vi nära både produkten och verkligheten – från idé till färdig maskin i skogen – samtidigt som vi är en global organisation med internationella samarbeten. Din nya roll Just nu söker vi en mekanikkonstruktör till vår R&D‐avdelning. Här arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra produkter och lösningar och samlar kompetenser inom konstruktion, teknik- och mjukvaruutveckling, testning, kundanpassningar och projektledning – allt under samma tak.
Som konstruktör på vår R&D‐avdelning är du med och:
utvecklar och underhåller både nya och befintliga maskinmodeller och tekniska lösningar
arbetar genom hela produktutvecklingskedjan, från koncept och design till färdig produkt
ingår i tvärfunktionella projekt där du samarbetar nära andra specialister och avdelningar
utför tester och mätningar i fält för att verifiera maskinernas funktionalitet
Vem är du? För att lyckas i rollen har du:
en akademisk examen som civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot tex maskinteknik, teknisk design eller motsvarande
kunskaper i CAD
gärna ha ett par års erfarenhet av liknande roll, gärna med mobila maskiner
Kunskaper inom hydraulik, elkonstruktion och/eller FEM är meriterande.
Som person är du engagerad och målinriktad och trivs i en miljö med stark känsla för kvalitet och innovation. Du är även analytisk och nyfiken samt har förmågan att arbeta strukturerat. Därutöver är du samarbetsorienterad och bidrar till en god dynamik i teamet.
Då stor del av vårt arbete innefattar både nationella och internationella kontaktytor kommunicerar du även obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Vad erbjuder vi? På R&D erbjuder vi dig ett teamorienterat arbetssätt där vi stöttar och lär av varandra samt löser problem tillsammans. Här får du dessutom möjlighet att arbeta i en modern och högteknologisk miljö där din ambition och dina drivkrafter värdesätts. Vi erbjuder även möjlighet till ett tryggt och omväxlande arbetsliv i en stor och stabil organisation med en lång historia, där du är med och skapar vår framtid!
Nyfiken på vår arbetsplats i Umeå? Kika in här.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande efter semesterperioden (v.28-31)
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7687228-2080527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://career.komatsuforest.se
Handelsvägen (visa karta
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903 65 UMEÅ Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9987518