Mekanikkonstruktör till Norrköpingstrakten
Ett nytt kapitel AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-12-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett nytt kapitel AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Västerås
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu finns chansen att arbeta med konstruktion inom mekanik hos en mycket uppskattad kund, på ett högteknologiskt ställe. Har du bakgrund inom teknik, mekanik, industri och process? Kanske har du din största erfarenhetsbank av konstruktion på byggsidan inom stål och svets? Då kan denna tjänst vara passande för dig!
Vad efterfrågas -vad har du för erfarenhet och kvalifikationer:
Någon form av lämpligt inriktad eftergymnasial utbildning, tex ingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande område. Kunskaper och erfarenhet av CAD-program (AutoCAD eller SolidWorks) är viktigt och god kunskap om processkomponenter, tillika annan industri/processerfarenhet. Du får gärna ha erfarenhet av kvalitetsarbete och du kan ha haft en fot inne på byggsidan, då helst inom stål/svets.
Tjänsten passar dig med några års yrkeserfarenhet efter avslutad utbildning, är du senior är det också mycket intressant.
Vem är du som person:
Du är en lugn och analytisk person, tålmodig och noggrann i ditt arbete, vidare besitter du hög teknisk kompetens och intresse samt en utmejslat lösningsorienterad sida. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och trivas med att arbeta i team, också tillsammans med andra yrkeskompetenser.
När:
Enligt överenskommelse, början av 2026. Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Distansarbete enligt verksamheten, på plats ca 3 dgr / vecka. Arbetsplatsen ligger utanför Norrköping. Körkort är därför ett krav.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141) Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Kontakt
Karin Signell Engelholm karin@ettnyttkapitel.se 070 222 12 78 Jobbnummer
9636645