Mekanikkonstruktör till Nord-Lock
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2026-07-24
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Vill du arbeta med konstruktion och produktutveckling i en tekniskt avancerad industrimiljö? Här får du en varierad roll där du arbetar nära både produktion och teknikavdelning, med möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl produkter som maskiner, verktyg och produktionsprocesser. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Nord-Lock är en global industrikoncern med verksamhet i flera länder världen över. Företaget är marknadsledande inom lösningar för säkra skruvförband och levererar produkter till kunder inom bland annat energi, infrastruktur, tillverkande industri och transportsektorn. I Mattmar finns en av koncernens viktiga produktions- och utvecklingsenheter, där innovation, kvalitet och teknisk expertis står i fokus.
Som mekanikkonstruktör blir du en del av den tekniska organisationen där innovation, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus. Rollen erbjuder en kombination av konstruktion, problemlösning och projektarbete i en verksamhet där idéer snabbt kan omsättas till praktiska lösningar.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av Nord-Lock. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett internationellt och teknikdrivet industriföretag som satsar för framtiden
En varierad konstruktörsroll med stor bredd och många kontaktytor
Möjlighet att arbeta nära produktion och se resultatet av ditt arbete i praktikenDina arbetsuppgifter
I rollen som mekanikkonstruktör arbetar du med utveckling och förbättring av produktionsutrustning, verktyg och tekniska lösningar för Nord-Locks tillverkning. Du ingår i ett tvärfunktionellt team tillsammans med projektledare, produktspecialister och automationsingenjörer och driver konstruktionsarbetet från idé till färdig lösning.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med maskin- och produktionsprojekt från kravställning till driftsättning
Konstruera och utveckla maskinkomponenter och produktionsutrustning
Ta fram tekniska ritningar och konstruktionsunderlag
Delta i felsökning, analyser och förbättringsarbete i produktionen
Ge teknisk support och vägledning till operatörer och produktionsteam
Hantera teknisk dokumentation och projektrelaterade underlag
Bidra med innovativa lösningar i tvärfunktionella projektteam
Vi söker dig som
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller annan relevant teknisk utbildning
Har goda kunskaper i CAD
Har ett stort tekniskt intresse och trivs med att lösa komplexa problem
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av maskinkonstruktion
Erfarenhet av att arbeta i tillverkande industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O69IHP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
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852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011210