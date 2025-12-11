Mekanikkonstruktör till industriella konstruktioner
2025-12-11
Är du utbildad ingenjör och vill arbeta som Mekanikkonstruktör i en högteknologisk och komplex miljö? Här erbjuds du en konstruktionsroll där du arbetar nära produktion och får följa dina lösningar hela vägen.
Beskrivning av tjänsten
Som Mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med konstruktion av skrov och plattformar i avancerade marina system. Arbetet omfattar konstruktion inom stål, svets, plåt och balk samt utveckling av interna strukturer såsom golv- och balksystem, durkar och luckor, brandskydd och väggstrukturer. Rollen innefattar både detaljkonstruktion och framtagning av ritningsunderlag för produktionen.
Arbetet sker i CAD-miljö med Creo och Windchill och innebär täta kontakter med flera tekniska områden såsom inköp, beräkning, produktion och andra konstruktionsdiscipliner. Under produktionsfasen kan det även ingå att hantera ändringar och anpassningar samt att bidra i konstruktion kopplat till befintliga system.
Det kan förekomma resor till Karlskrona för att följa upp konstruktionerna nära produktionen.
Sammanfattningsvis innebär rollen att:
• Arbeta med konstruktion av skrov, plattformar och interna strukturer
• Ta fram detaljkonstruktion och ritningsunderlag i Creo/Windchill
• Samarbeta med flera tekniska funktioner under utveckling och produktion
Om den vi söker
Vi söker dig som vill utvecklas vidare som Mekanikkonstruktör och har ett genuint intresse för teknik och konstruktion. Du trivs i en miljö med många kontaktytor och arbetar strukturerat och ansvarsfullt.
Skallkrav:
• Högskole- eller civilingenjör inom exempelvis mekanik, maskin eller produktutveckling
• Minst 1 års erfarenhet av konstruktion i CAD
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Meriterande:
• Militär bakgrund
• Praktisk erfarenhet eller intresse, exempelvis svetsning eller mekanikarbete
• Erfarenhet av hemmaprojekt eller tekniskt skapande, såsom 3D skrivare
Företaget verkar inom avancerad systemutveckling för marina tillämpningar och arbetar långsiktigt med komplexa konstruktioner och tekniska lösningar. De bedriver utveckling, design och produktion i nära samarbete mellan flera teknikområden och erbjuder en tekniskt utmanande arbetsmiljö där medarbetare får arbeta med produkter genom hela livscykeln.
