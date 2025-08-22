Mekanikkonstruktör till globalt företag!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2025-08-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av framtidens tekniska utveckling? Är du dessutom driven och har ett innovativt tänkande, då är det kanske du som är vår kunds nästa mekanikkonstruktör. Ta chansen att vara en del av hela utvecklingsprocessen i olika projekt på ett globalt företag. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikkonsultbolag med fokus på helhetsåtaganden inom produktutveckling. De har sin främsta kompetens inom design av elektroniksystem, elektronikkonstruktion, mekanikutveckling, elektromekanikutveckling, mjukvaruutveckling och testutveckling. Deras fokus ligger på att utföra helhetsåtaganden inom produktutveckling och deras kunder finns inom bland annat fordonsindustrin, energisektorn och försvarsindustrin.
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att vara involverad i hela utvecklingsprocessen, det vill säga från konceptdesign till den färdigställda produkten. Detta omfattar förbättring av produkter, hantering av produktens livscykel samt kommunikation med både interna och externa parter. Du kommer ha stort eget ansvar men samarbeta tätt med andra avdelningar.
Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Academic Work vilket innebär att du är anställd genom oss under din första tid i rollen.
Viktigt! Denna tjänst är säkerhetsklassad och kräver att du är svensk medborgare.
Du erbjuds
• Att ingå i ett stöttande team som tillsammans ansvarar för att skapa resultat
• Stor frihet under ansvar och möjlighet att generera kunskap från seniora kollegor
• Att vara en del av en innovativ verksamhet som ständigt arbetar för framtidens teknik
• En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med produktförbättringar samt ta fram förbättringsalternativ av befintliga konstruktioner
• Ta fram instruktioner, forska på nya tekniska lösningar, konkretisera utvecklingsprocesser för att i sin tur bidra till förbättringar inom produkt-, metod- och processutveckling
• Stöd till prototypavdelningen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom området och kan uppvisa höga betyg
• Besitter erfarenhet av mekanisk konstruktion
• Har arbetat med ritningsframtagning
• Har erfarenhet av CAD-modellering och IFS
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Tekniska kunskaper kan erhållas genom utbildning och arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• Autodesk (Vault, Inventor, AutoCAD)
• Elkonstruktion (kablage och elscheman)
• Altium Designer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Karlskoga eller Örebro, beroende på projekt samt önskemål.
• Möjlighet till en tillsvidareanställning via oss på Academic Work och en fast månadslön
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9470378