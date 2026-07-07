Mekanikkonstruktör till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Karlskrona
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
, Olofström
eller i hela Sverige
Är du mekanikkonstruktör och vill arbeta med avancerade produkter där du får följa konstruktionen hela vägen från ritning till färdig produkt? Nu söker vi en konstruktör till ett ledande företag inom marin försvarsindustri. Här får du arbeta i ett erfaret team där du blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion och bidrar till att utveckla och anpassa konstruktioner för marina plattformar.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som mekanikkonstruktör blir du en del av ett team om cirka 20 ingenjörer med varierande erfarenhet. Teamet ansvarar för att vidareutveckla och anpassa befintliga konstruktioner för marina plattformar och fungerar som länken mellan konstruktion och produktion. Här arbetar du nära både andra konstruktörer och produktionen för att säkerställa att konstruktionerna fungerar i praktiken och uppfyller de högt ställda krav som verksamheten ställer.
Det som gör rollen unik är att du följer konstruktionen genom hela produktens livscykel. Förutom att arbeta med konstruktion och ändringshantering är du även delaktig i produktionssupport där du tillsammans med produktionen löser tekniska utmaningar som uppstår under tillverkningen. En stor del av arbetet handlar om att anpassa och vidareutveckla befintliga konstruktioner utifrån nya krav och förutsättningar, samtidigt som du säkerställer att lösningarna är tekniskt genomförbara och fungerar i praktiken. Rollen är bred och erbjuder en variation mellan ändringshantering, nyutveckling och förbättringsarbete i en tekniskt avancerad och regelstyrd utvecklingsmiljö.
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande.
Har minst 1-3 års erfarenhet av mekanisk konstruktion.
Har erfarenhet av CAD-konstruktion, gärna creo.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Militärbakgrund
Intresse för eller erfarenhet av automation eller ritningsgranskning.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och ansvarstagande person som motiveras av att arbeta med tekniskt avancerade produkter där kvalitet och precision är avgörande. Du är nyfiken, informationssökande och har ett stort tekniskt intresse. Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med både konstruktörer och produktionen ser vi också att du är kommunikativ, prestigelös och trivs med att bygga goda relationer. Har du dessutom ett intresse för automation och vill bidra till att utveckla framtidens arbetssätt är det ett stort plus.
Om anställningen:Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Hösten 2026
Placering: Karlskrona
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansvarig: Madeleine Rydelius
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 KARLSKRONA Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Madeleine Rydelius madeleine.rydelius@Friday.se Jobbnummer
9995931