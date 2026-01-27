Mekanikkonstruktör till Etteplan i Sundsvall
Etteplan Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-01-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Sundsvall
, Bollnäs
, Ockelbo
, Gävle
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vågar utmana det invanda, ser möjligheter där andra ser hinder och vill växa tillsammans med vårt ingenjörsteam!
Om Etteplan
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans driver vi innovation och utveckling i en global affärsmiljö.
På vårt kontor i centrala Sundsvall blir du en del av ett engagerat team med hjälpsamma och kompetenta kollegor inom konstruktion och projektledning. Vi erbjuder hybridarbete - du kan arbeta hos kund, hemifrån eller från vårt kontor.
Vår verksamhet har ett starkt fokus på försvarsindustrin och fordonsutveckling, där vi bidrar till tekniska lösningar som är både avancerade och samhällsviktiga. Utöver det arbetar vi även med projekt inom medtech, pappers- och massaindustrin, stålindustrin och andra tekniska branscher där produktutveckling och innovation är i fokus.
Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag som passar dina önskemål och erfarenheter. Genom regelbundna avstämningar säkerställer vi att du trivs och utvecklas.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos Etteplan arbetar du i olika faser av konstruktion och teknikutveckling och får möjlighet att bidra till både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar. I din roll kommer du ofta att samarbeta nära med andra ingenjörer och tillsammans med projektledare bidrar du till att driva projekten framåt och uppnå gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill fortsätta att utvecklas.
Vi ser gärna att du är teknikintresserad och nyfiken på nya trender. Du är självgående, jobbar lösningsorienterat och tar eget ansvar över dina arbetsuppgifter. Du är även kommunikativ och gillar att samarbeta med andra. B-körkort är nödvändigt.
För att kunna möta våra kunders behov behöver du ha högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinkonstruktion, mekanik, teknisk design eller liknande, samt goda kunskaper inom 3D CAD (Catia, SolidWorks, Creo etc.).
Dessutom kan denna tjänst kräva att du genomgår en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Ansök idag!
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Etteplan!
Etteplan is a leading technical consulting company shaping the industries of the future. With a dynamic and inclusive work culture, we offer exciting assignments, diverse customer relationships and an environment where your ambition can flourish. We are over 700 technology specialists in Sweden who are passionate about technology and people. Together, we shape the innovations and developments of the future within a global business environment. With us, there are many opportunities for those who want to grow and develop in a forward-looking organization. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9706542