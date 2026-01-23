Mekanikkonstruktör till BS Verkstäder
2026-01-23
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Är du en erfaren mekanisk konstruktör som trivs nära produktionen och gillar att lösa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en verksamhet som utvecklar lösningar för framtidens hållbara transporter? Då kan rollen hos BS Verkstäder vara helt rätt för dig. Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
BS Verkstäder är ett privatägt familjeföretag som grundades 1978. Sedan dess har verksamheten utvecklats till att bli en ledande aktör inom ombyggnad, livstidsförlängning, service och underhåll av järnvägsfordon. Företaget befinner sig i en expansiv fas och har en stark marknadsposition med långsiktiga kundrelationer och hög efterfrågan. Arbetsuppgifter
Som mekanisk konstruktör blir du en nyckelperson i utvecklingen av specialanpassade lösningar för järnvägsfordon och fordonskomponenter. Du kommer att arbeta nära både produktion, montörer, svetsare och hydrauliktekniker. Många konstruktioner växer fram i dialog med verkstaden och utifrån verkliga mått snarare än ritningsdata - därför är du ofta ute i produktionen, mäter, följer arbetet och säkerställer att konstruktionen stämmer med den faktiska tillverkningen.
Tjänsten innebär även att du successivt tar över efter företagets seniora konstruktör som går i pension, vilket innebär upplärning, kunskapsöverföring och möjlighet att ta en samordnande roll för både interna och inhyrda konstruktörer.
Din profil
Vi tror att du trivs bäst när du jobbar nära verkligheten - tätt tillsammans med montörer och produktion. Du lyssnar in deras erfarenheter, tar med dig insikterna in i konstruktionen och har ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
Som person är du nyfiken, strukturerad och kreativ och du gillar projekt där förutsättningarna varierar och kräver både analys och problemlösning. Du har lätt för att dokumentera och kvalitetssäkra ditt arbete och delar gärna med dig av kunskap till kollegor.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion, gärna i Inventor och Vault
Förmåga att göra hållfasthetsberäkningar och simuleringar
Erfarenhet av att ta fram svetsritningar i samarbete med IWS
Du är van vid att konstruera detaljer för underleverantörer, t.ex. laserskurna eller bearbetade komponenter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av rörliga konstruktioner och arbete tillsammans med hydraulikspecialister. Tjänsten kräver att du talar och skriver obehindrat på svenska.
Omfattning och erbjudande
Tjänsten är på heltid och företaget ser fortsatt tillväxt framåt. Du får ett omväxlande arbete, stort inflytande i tekniska beslut och möjligheten att bli en central del i ett mycket kompetent och sammansvetsat team. BS Verkstäder erbjuder en stabil och framtidsinriktad arbetsplats i en bransch som spelar en viktig roll i Sveriges hållbara transportutveckling.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Skill. Vid frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Magnus Fagerberg, 0730-429034 magnus.fagerberg@skill.se
eller Matilda Ingeson, 070-5656131 matilda.ingeson@skill.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
