Mekanikkonstruktör Till Afry
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-07-03
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Vill du vara med och bidra till framtidens hållbara energiförsörjning? Nu söker AFRY en mekanikkonstruktör med inriktning mot vattenkraft. Här får du en varierad roll med möjlighet att ta del av nationella och internationella projekt, driva samhällsutvecklingen framåt och bidra till företagets fortsatta tillväxt som en nordisk ledande aktör. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
AFRY är ett ledande internationellt företag som driver omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Med teknisk expertis hjälper de både företag och organisationer att utveckla och förbättra innovativa lösningar inom bland annat industri, energi, infrastruktur och samhällsutveckling.
Som mekanikkonstruktör blir du en del av AFRYs avdelning Hydro Nordics där du tillsammans med dina kollegor arbetar med utvecklingen av framtidens vattenkraft. Du ingår i ett engagerat team där samarbete, teknisk kompetens och utveckling står i fokus.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av AFRY. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett företag som formar framtiden
Att få arbeta med samhällsviktiga och komplexa vattenkraftsprojekt både nationellt och internationelltDina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med mekanisk konstruktion för vattenkraftsanläggningar och driver projekt från förstudier till färdiga konstruktionsunderlag. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder och kollegor inom flera teknikområden.
Du kommer bland annat att:
Utföra mekanisk konstruktion och 3D-modellering kopplad till vattenkraftsanläggningar
Ta fram tillverkningsunderlag, tekniska ritningar och konstruktionsdokumentation
Genomföra tekniska utredningar, förstudier och projekteringsuppdrag
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har några års erfarenhet av mekanisk konstruktion
Har erfarenhet att arbeta självständigt med 3D-modellering, ritningsframtagning och tillverkningsunderlag
Har erfarenhet av SolidWorks, Inventor, AutoCAD eller motsvarande
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av hållfasthetsberäkningar
Tidigare arbete inom vattenkraft, energi- eller processindustri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs i en tekniknära miljö där du får använda din problemlösningsförmåga för att hitta hållbara lösningar. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmågan att planera och driva flera arbetsuppgifter parallellt. Som person är du samarbetsinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och kunder.
Övrig information:
Det kan förkomma resor i varierad omfattning i tjänsten
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning. Eftersom rollen kan innebära arbete inom säkerhetsklassade projekt kan det bli aktuellt med både drogtest och säkerhetsprövning under uppdragets gång.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "55GDSB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9990749