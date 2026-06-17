Mekanikkonstruktör sökes till spännande uppdrag
NearYou Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-17
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Om jobbet
Som mekanikkonstruktör hos SAAB får du en nyckelroll i att utveckla och designa innovativa lösningar för flygande applikationer, såsom flygplan och helikoptrar. Du arbetar med avancerad konstruktion i CATIA V5, tar fram ritningar och genomför analyser och tester för att säkerställa högsta kvalitet. Rollen innebär även att du vidareutvecklar och optimerar befintliga produkter i en tekniskt utmanande miljö där precision, kreativitet och problemlösning står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
SAAB är ett företag där människan står i centrum. De har en god arbetsmiljö där de stöttar och hjälper varandra att göra sitt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där de alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Till SAABs avdelning för Produktutveckling söker vi nu en Mekanikkonstruktör med intresse för produktionsutveckling, hårdvara och mekanik.
Deras Mekanik team har ansvar för att genomföra nyutveckling och underhåll av produkters gällande hårdvara inom Saab Training & Simulations olika produktområden.
Som ett heltäckande team med fokus på design, arbetar ni tätt tillsammans med utvecklings och produktionsteamen för att komma fram med idéer och utveckla nya funktioner allt eftersom behoven i världen förändras. Som Mekanikkonstruktör kommer du främst att ingå i olika typer av R&D och kundprojekt.
Tillsammans med erfarna konstruktörer kommer du att jobba med att utveckla produkter som ska uppfylla uppställda funktions- och miljökrav. Arbetet innefattar bland annat felutredningar, processutveckling och detaljkonstruktion.
Möjlighet ges även till att vara ute hos kund och verifiera systemen på plats.
Det finns stort utrymme för egna initiativ och kreativitet. Utöver arbete med produktionsutveckling av deras produkter räknar de med att du också vill bidra med förbättringar av arbetssätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig med en master-, civil- eller kandidatexamen inom mekanik, maskin eller produktutveckling, och med god kompetens inom mekanisk konstruktion. Du har erfarenhet av CAD, gärna CATIA V5, och arbetar strukturerat, noggrant och självgående. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
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Ansökan sker på www.nearyou.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen – ansök redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare NearYou Sverige AB
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