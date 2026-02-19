Mekanikkonstruktör Örebro, Karlskoga & Västerås
2026-02-19
Vi söker nu mekanikkonstruktörer som vill ta nästa steg i sin karriär och arbeta i en teknikintensiv region med många spännande företag. Vi samarbetar med flera industrikunder i Örebro, Karlskoga och Västerås och letar efter dig som har erfarenhet av mekanikkonstruktion och trivs i en miljö där både precision och problemlösning är centralt.
Rollen passar dig som vill fortsätta bredda din kompetens inom konstruktion, eller dig som på sikt vill utvecklas mot mer ansvar, exempelvis projektledning eller tekniskt ledarskap.
Om rollen
Som mekanikkonstruktör arbetar du med konstruktionslösningar för olika produkter och system. Arbetet innebär ofta både utveckling av nya produkter och förbättring av befintliga konstruktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Konstruktion och framtagning av CAD modeller, ritningar och tekniska underlag.
• Val av material och komponenter utifrån krav på funktion, tillverkning och kvalitet.
• Arbete med mekaniska och finmekaniska system.
• Tvärfunktionellt samarbete med interna team och externa leverantörer.
• Bidra i förbättringsarbete och nyutveckling.
• Möjlighet att ta mer ansvar inom teknikledning eller projektledning om intresse finns.
Vi söker dig som har:
• Ingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande.
• Minst två års erfarenhet av mekanikkonstruktion.
• God förståelse för mekaniska principer och produktutvecklingsprocesser.
Meriterande:
• Erfarenhet av CAD verktyg, exempelvis Solid Edge, SolidWorks eller Creo.
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna bearbetning eller montering.
• Erfarenhet av finmekanik eller elmekanik.
• Intresse för att ta en mer ledande roll, exempelvis inom projektledning.
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta hos flera ledande industriföretag i regionen - observera att denna annons inte är kopplad till en specifik kund.
• Varierande uppdrag och god chans att utvecklas tekniskt eller mot projektledning.
• En roll där du får påverka och bidra till framtagning av högkvalitativa tekniska lösningar.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Referenstagning
• Intervju med kunden
• Beslut om anställning
• Eventuell Säkerhetsprövning Så ansöker du
