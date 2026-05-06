Mekanikkonstruktör med hållfasthetserfarenhet
2026-05-06
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Hos oss får du chansen att påverka och göra skillnad på riktigt. Det du gör spelar roll och bidrar till trygghet för människor och säkrare samhällen.
Vi har många spännande projekt i rullning och behöver förstärka gruppen ytterligare. Gruppen som du kommer att vara en del av ansvarar för den helhetslösning av sensornära mekaniken för våra land- och sjöversioner av systemen Giraffe AMB & Arthur. Produktutvecklingen sker i tätt samarbete med andra grupperingar så som kraft-, system-, material- och beräkningsgrupper.
Vi söker nu en mekanikkonstruktör som också har flera års erfarenhet av hållfasthetsberäkningar och strukturanalyser, och som tryggt och självständigt bidrar till utvecklingen av framtidens produkter.
Din roll
Hos oss får du möjlighet att arbeta med hela utvecklingsprocessen - från tidiga konceptstudier till färdig produkt. I din roll kommer du att göra tidiga bedömningar av konstruktioners hållfasthet och stödja teamet i designarbetet. Du får också designa egna lösningar och ta fram detaljunderlag för tillverkning.
Rollen som Mekanikkonstruktör med erfarenhet av hållfasthetsberäkningar innebär att du är bryggan mellan designorganisationen och vår centrala beräkningsgrupp på Saab Surveillance. Du säkerställer att rätt information och underlag finns tillgängliga och bygger relationer mellan våra organisationer. Därför är det viktigt att du kan kommunicera och samarbeta med både interna och externa kontakter.
Du kommer ingå i ett medelstort agilt konstruktionsteam, ledd av en teamledare som har det övergripande ansvaret för teamets sammanhållning, utveckling och hantering av inkommande projektbehov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Konstruera mekaniska produkter och komponenter med fokus på funktionalitet och hållbarhet
Genomföra tidiga hållfasthetsbedömningar tillsammans med teamet för att säkerställa att konstruktionerna uppfyller krav
Utföra snabba analyser av olika designalternativ och ge återkoppling för förbättringar
Ansvara för att etablera och driva användningen av beräkningsverktyget Creo inom teamet, samt stötta kollegor i det dagliga arbetet
Föreslå materialval för att optimera prestanda och hållbarhet
Placeringsort är Göteborg, Kallebäck.
Till denna roll söker vi dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot maskinteknik, tillämpad mekanik, produktutveckling och design, eller likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verktyg som Creo och Creo Simulate, eller motsvarande. Erfarenhet av ANSA, Nastran och META är meriterande.
Vi söker dig med god analytisk förmåga och fallenhet för hållfasthet, samt god förståelse för mekaniska konstruktioner och tillverkningstekniker. Du trivs med att ge konstruktionsfeedback till teamet och att bidra till gemensamma lösningar.
För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikationsförmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar samtidigt som du bidrar till teamets utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
