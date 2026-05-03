Mekanikkonstruktör med delprojektledning
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Täby Visa alla maskiningenjörsjobb i Täby
2026-05-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Täby
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Zander & Ingeström utvecklar och levererar tekniska system för industriell energiproduktion, där varje produkt består av större mekaniska konstruktioner med höga krav på funktion, hållfasthet och tillverkbarhet. I takt med att verksamheten växer ökar behovet av en mekanikkonstruktör som håller ihop helheten från yttre struktur till interna lösningar.
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör hos Zander & Ingeström arbetar du med konstruktion av hela produkter, med tydligt fokus på plåt och svetsade konstruktioner. Du ansvarar för både externa och interna delar av systemen och säkerställer att designen fungerar i praktiken, i produktion såväl som i drift.
Rollen innebär också ett delprojektansvar där du driver din del av produkten från idé och konstruktion till färdig lösning. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet, samtidigt som du samarbetar tätt med andra funktioner för att få helheten att fungera.
ARBETSUPPGIFTER:Arbeta med mekanikkonstruktion i CAD, med fokus på plåt
Konstruera hela produkter, både yttre struktur och interna lösningar
Ta fram ritningar och underlag för tillverkning
Säkerställa att konstruktioner är anpassade för produktion och montage
Arbeta med vidareutveckling och förbättring av befintliga produkter
Samverka med produktion, inköp och andra tekniska funktioner
Vid behov följa upp konstruktioner i verkstad eller vid installation
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har några års erfarenhet av mekanikkonstruktion, gärna med fokus på plåt eller svetsade konstruktioner
Har arbetat i CAD och är van att ta fram ritningar för tillverkning
Har förståelse för hur konstruktion, tillverkning och slutprodukt hänger ihop
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du noggrann och strukturerad i ditt arbete, samtidigt som du har ett praktiskt förhållningssätt och trivs nära den fysiska produkten. Du tar ansvar för dina konstruktioner och säkerställer att de fungerar i verkligheten.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Zander & Ingeström.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: TillsvidareStart: Enligt överenskommelsePlacering: TäbyRekryteringsansvarig: Anna PerssonLön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Mätslingan 19A (visa karta
)
187 66 TÄBY Arbetsplats
Zander & Ingeström Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9887600