Mekanikkonstruktör med CFD-fokus till Väderstad!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2025-10-11
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Mjölby
, Vadstena
, Motala
, Linköping
, Tranås
eller i hela Sverige
På Väderstad, en global ledare inom lantbruksmaskiner, får du en unik möjlighet att driva innovation från idé till färdig produkt. Här bidrar du till effektiv och hållbar växtproduktion genom att utveckla avancerade så- och luftsystem i en praktisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Väderstad är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av jordbruksmaskiner, såsom såmaskiner, harvar och Precisionssåmaskiner. Företaget grundades 1962 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom jordbruksmaskiner för effektiv och hållbar växtproduktion. Med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet utvecklar Väderstad lösningar som förbättrar produktiviteten i jordbruket samtidigt som de värnar om miljön
Som Mekanikkonstruktör med CFD-fokus spelar du en central roll i utvecklingen av deras så- och luftsystem. Du kommer att arbeta nära slutkunden och driva projekt från tidig konceptfas till färdig produkt, med fokus på strömningslära och simulering. Rollen innebär både avancerade analyser och praktiskt konstruktionsarbete. Väderstad erbjuder en unik möjlighet att vara med och utveckla produkter från idé till färdig maskin. Hos Väderstad får du bygga, testa och se resultatet av ditt arbete i praktiken, nära slutkunden. En roll med stor inverkan och möjlighet till personlig utveckling i en innovativ miljö.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett växande och globalt bolag.
• En chans till professionell utveckling tillsammans med engagerade, kompetenta och trevliga kollegor
Detta är en hyrköpslösning med inledande anställnings hos Academic Work innan en överrekrytering till Väderstad äger rum.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
• Dimensionering och optimering av luftsystem med CFD-analyser.
• Utföra flödes- och partikelsimuleringar för maskinernas komponenter.
• Utveckla och designa mekaniska konstruktioner i CAD (Creo Parametric, Windchill).
• Skapa detaljerade tillverkningsritningar och teknisk dokumentation.
• Delta aktivt i prototyptillverkning, testning och validering i fält.
• Hantera och administrera ändringsprocesser för konstruktionslösningar.
• Kommunicera tekniska lösningar och framsteg med interna och externa intressenter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning som maskiningenjör med inriktning mot mekanisk analys eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom konstruktion.
• Har kunskap inom CFD.
• God erfarenhet av CAD-verktyg.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CAD-verktyget Creo och Windchill.
• Lantbrukarbakgrund eller intresse för lantbruk.
• Erfarenhet av flerfasmodellering, partikelsimulering och fläktmodellering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Väderstad är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av jordbruksmaskiner, såsom såmaskiner, harvar och precisionssåmaskiner. Företaget grundades 1962 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom jordbruksmaskiner för effektiv och hållbar växtproduktion. Med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet utvecklar Väderstad lösningar som förbättrar produktiviteten i jordbruket samtidigt som de värnar om miljön. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9552103