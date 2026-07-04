Mekanikkonstruktör
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta med avancerad produktutveckling i en organisation där du får påverka hela kedjan - från idé till färdig produkt? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
I vår mekaniksektion i Linköping arbetar vi brett - från tidiga teknik- och produktstudier hela vägen till levererad produkt och vidare produktvård. Som mekanikkonstruktör hos oss kommer du att:
Konstruera och utveckla mekaniska system i avancerade missilprodukter
Samarbeta tätt med inköp, produktion, provning och externa partners
Vara delaktig i viktiga tekniska beslut och lösningar
Bidra till att vi når våra mål - tillsammans
Beroende på din erfarenhet finns även möjlighet att:
Ta en ledande roll i team
Ansvara för konstruktionen av ett mekaniskt delsystem
Hos oss är samarbete och prestigelöshet centralt. Vi tror på att lyckas tillsammans och värdesätter:
Ett öppet och stöttande klimat
Stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter
En stark gemenskap där vi trivs och utvecklas
Det märks inte bara i våra resultat - utan även i våra medarbetares engagemang.
Det här är mer än ett jobb - det är en arbetsplats där du kan växa. Vi erbjuder:
Intressanta tekniska utmaningar i framkant
Flexibel arbetstid och god balans mellan arbete och fritid
Arbetstidsförkortning och attraktiva förmåner
En kultur där vi har kul tillsammans och driver mot tydliga målPubliceringsdatum2026-07-04Profil
Du är en lagspelare som trivs med ansvar och gillar att driva ditt arbete framåt. Du har ett genuint teknikintresse och delar gärna med dig av din kunskap - samtidigt som du är nyfiken på att lära dig mer.
Vi tror att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller liknande
Något/några års erfarenhet av mekanikkonstruktion och produktutveckling
Erfarenhet av något 3D-CAD-verktyg
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor, kontakta rekryterande chef: Bjorn.haugum@saabgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
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582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9992598