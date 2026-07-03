Mekanikkonstruktör
Da Vinci Management & Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-03
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Mekanikkonstruktör:
Da Vinci är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom Projektledning, Produktutveckling och Produktionsteknik. Vi jobbar främst mot tillverkande industri och våra kunder återfinns inom försvarsindustri, tågindustri, lastbilstillverkning, kärnkraft och processindustri. Vi har våra kontor i Kalmar och Linköping där de flesta av våra nuvarande kunder finns inom en radie på ca 10 mil (pendlingsavstånd). Vår ambition är dock att utöka kundkretsen och därmed radien vilket gör att vi även är intresserade av sökanden som inte är främmande att byta bostadsort om så krävs. Da Vinci har idag 22 anställda där flera av dessa är delägare.
Vi söker nu en konstruktör inom mekanik för att möta en ökad efterfrågan. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från konstruktionsarbete. Som konsult lägger vi också stor vikt vid att du är självgående, som person och i konstruktionsarbetet. Vi värdesätter om du har en ingenjörsutbildning och kunskap i något av CAD-programmen Inventor, Creo eller Catia v5.
Som konstruktör på Da Vinci kommer du att få ett varierande och utvecklande arbete där du får skapa konstruktionslösningar i olika branscher, vilket ger dig en bred kunskap. Du kommer att få lösa tekniska problem och utveckla produkter för våra kunder. Som stöd har du alltid de andra konstruktörerna på Da Vinci.
Som anställd på Da Vinci får du relevanta utbildningar och utmanande arbetsuppgifter. Vi strävar efter långa relationer både med anställda och kunder och lägger därför stor vikt vid att du som anställd ska få ett uppdrag som passar dig bra. Vi har en familjär stämning på företaget och träffas ofta på olika aktiviteter.
Känns detta som ett jobb för dig? Skicka ansökan via vår hemsida. Skicka då CV och en kort text om dig själv och varför du vill ha jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: recruiting@davinci.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Da Vinci Management & Engineering AB
(org.nr 556819-4319)
Hertig Karlsgatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9991544