Mekanikkonstruktör
Syntronic Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic Aktiebolag i Linköping
, Jönköping
, Stockholm
, Göteborg
, Sandviken
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till utvecklingen av morgondagens produkter? Vi söker en Mekanikkonstruktör som trivs i en dynamisk konsult- och utvecklingsmiljö där du får möjlighet att arbeta nära kunder, delta i spännande projekt och skapa smarta tekniska lösningar!
I rollen som mekanikkonstruktör får du arbeta nära våra kunder och utvecklingsteam för att ta fram smarta, hållbara och affärsmässiga konstruktionslösningar. Projekten varierar i både omfattning och tekniskt innehåll och kan sträcka sig över flera branscher och teknikområden.
Som Mekanikkonstruktör kommer du bland annat att:
Arbeta med mekanisk konstruktion i både mindre och större utvecklingsprojekt
Utveckla innovativa tekniska lösningar utifrån kundernas behov och krav
Ta fram modeller, koncept och konstruktionsunderlag för nya produkter och funktioner
Utföra hållfasthetsberäkningar och tekniska analyser
Välja lämpliga material och tillverkningsmetoder med fokus på kvalitet, funktion och kostnadseffektivitet
Samarbeta tvärfunktionellt med bland annat elektronik-, hård- och mjukvaruutvecklare, testingenjörer och projektledare
Delta genom hela utvecklingsprocessen – från idé och koncept till färdig lösning
Vi söker en Mekanikkonstruktör som:
Har en eftergymnasial teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik eller motsvarande
Har minst 3 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Har erfarenhet av CAD-verktyg såsom SolidWorks, CATIA, NX, Creo eller liknande
Har erfarenhet av Matlab och simulink
Har erfarenhet av produktutveckling och teknisk konstruktion
Meriterande med erfarenhet av mjukvaruutveckling
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-01Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken och lösningsorienterad person med ett genuint teknikintresse. Du uppskattar att arbeta i team där man tillsammans driver utveckling framåt och hittar de bästa lösningarna för kunden.
Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har ett kreativt och innovativt tankesätt. Som mekanikkonstruktör är du flexibel, ansvarstagande och trivs i en miljö där projekten varierar och utvecklingen går framåt i högt tempo.
Befattningen kan omfattas av krav enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För roller som är placerade i säkerhetsklass kan det, i förekommande fall, även innebära krav kopplade till medborgarskap.
Vi erbjuder
På Syntronic i Linköping blir du en del av ett engagerat team med en gemensam passion för CS2. Ganska ofta förverkligar vi våra idéer, som att utveckla en AI-driven motståndarbot för att ta spelupplevelsen till nästa nivå eller som när vi drog igång en lunchklubb och varje månad testar nya restauranger i området och recenserar dem enligt ett nästan löjligt avancerat betygssystem. Fredagar är såklart heliga och innebär fredagsfika, där vi samlas på kontoret för att dela veckans upplevelser, idéer och glädje, för att stärka teamkänslan.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 3/8. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Under sommar och semestertider kan även återkoppling på din ansökan dra ut på tiden mer än vanligt.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7804877-2080879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Teknikringen 9 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9987886