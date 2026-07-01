Mekanikkonstruktör
Knightec Group Hardware and Design AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-07-01
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Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill vara kreativ och innovativ i att lösa tekniska problem. Och det är precis vad vi erbjuder dig. Hos oss får du möjlighet att arbeta med komplexa tekniska utmaningar där dina idéer, analyser och lösningar gör skillnad. Vi tror på att ge våra ingenjörer ansvar och förtroende att påverka både arbetssätt och tekniska vägval. Samtidigt är samarbete en central del av vår kultur – du kommer att arbeta nära kollegor, kunder och tvärfunktionella team för att tillsammans skapa de bästa lösningarna.
Genom varierande uppdrag och branscher får du möjlighet att bredda din kompetens, bygga nya erfarenheter och bidra till utvecklingen av innovativa produkter och tekniska lösningar. Vi ser din utveckling som en viktig del av vår framgång. Därför erbjuder vi inte en förutbestämd karriärväg utan möjligheten att forma din egen utveckling utifrån dina ambitioner och intressen. Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett teknikområde, bredda din kompetens eller ta dig an nya roller över tid finns vi här för att stötta dig på vägen.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt – för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att möta människor som bryr sig. Inte bara om projektet och tekniken, utan också om varandra. Vi gör det tillsammans – det är så vi tar oss framåt.
Du kommer att arbeta med mekanisk konstruktion och produktutveckling
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med ditt team
Ta ansvar i projekt och dela din kunskap, samtidigt som du självständigt tar ansvar för ditt eget arbete
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar och att analysera. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Du är en erfaren ingenjör som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion eller produktutveckling
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som mekanikkonstruktör, inom konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper i CAD och PDM-system
Erfarenhet från olika industrier är meriterande
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Växjö, Ljungadalsgatan 2A (Arenastaden). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002261-2080513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Ljungadalsgatan 2A (visa karta
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352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9987500