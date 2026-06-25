Mekanikkonstruktör
Knightec Group Hardware and Design AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-25
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Därför är detta jobb för dig Du vill arbeta med mekanik i system som är tekniskt komplexa, långlivade och där detaljer spelar roll. Du är van vid att arbeta strukturerat, ta ansvar för din konstruktion och bidra till helheten i större projekt.
Hos oss förväntas du ta tekniska beslut och kunna motivera dem. Arbetet sker i tvärfunktionella projekt där mekanik samverkar med system, produktion, kvalitet och andra discipliner. Projekten präglas av krav, verifiering och förändringshantering – inte snabba genvägar.
Vi arbetar med teknik som utvecklas och förvaltas över lång tid. Det ställer krav på noggrannhet, dokumentation och spårbarhet. Samtidigt ger det utrymme för ingenjörsmässiga lösningar där funktion, robusthet och servicebarhet är centrala.
Du blir en del av vårt affärsområde Hardware & Design, där vi arbetar med utveckling av fysiska produkter och tekniska system från kravbild och koncept till färdig, verifierad lösning och industrialisering.
Arbetsuppgifter I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta i projekt där ansvar, struktur och samarbete är avgörande. Arbetet omfattar bland annat:
Mekanikkonstruktion i komplexa produkter och system
Analys och nedbrytning av tekniska krav till konstruktionslösningar
Konstruktion med hänsyn till tillverkning, montage, toleranser och livslängd
Deltagande i tekniska granskningar och förändringsarbete
Samarbete med andra tekniska discipliner genom hela utvecklingskedjan
Kvalifikationer Du har erfarenhet av mekanikkonstruktion i miljöer med höga tekniska krav och är van vid att arbeta metodiskt och dokumenterat. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till projektets helhet.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion, produktutveckling eller motsvarande
Minst 4 års erfarenhet som mekanikkonstruktör i komplexa utvecklingsprojekt
Erfarenhet av CAD samt PDM/PLM-system
Vana av kravstyrd utveckling, teknisk dokumentation och ändringshantering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från arbete i reglerade, säkerhetskritiska eller långsiktiga industrimiljöer är meriterande.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Malmö, Ångbåtsbron 1. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-07-20. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969676-2070377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Ångbåtsbron 1 (visa karta
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211 20 MALMÖ Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9978485