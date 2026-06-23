Mekanikkonstruktör
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-06-23
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som mekanikkonstruktör får du vara med och utveckla nya produkter samt vidareutveckla och underhålla våra befintliga lösningar. Våra produkter omfattar bland annat system, apparater och programvara för flygplan och helikoptrar.
Arbetet sker huvudsakligen i CAD-verktyget CATIA V5 och analysverktyget Ansys. Du kommer även att delta i tester, såsom konstruktions- och kvalificeringstester, för att verifiera och säkerställa våra lösningar. Här erbjuds du chansen att ta dig an tekniskt komplexa applikationer, med spännande utmaningar inom bland annat installation i trånga utrymmen samt krav på vibration, hållfasthet och temperaturtålighet.
Du blir en del av ett sammansvetsat och engagerat team där olika erfarenheter värdesätts högt och där idéer diskuteras öppet och prestigelöst. Hos oss finns goda möjligheter till personlig och professionell utveckling, med stort utrymme för egna initiativ, kreativitet och ansvar. Vi uppmuntrar dig som vill utvecklas, bredda din kompetens och ta dig an nya arbetsuppgifter eller teknikområden. Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker en mekanikkonstruktör som är nyfiken, engagerad och som vill fortsätta utvecklas inom området. Du är positiv och prestigelös, med en naturlig nyfikenhet och en stark samarbetsförmåga. Du tycker att möjligheten att få arbeta genom hela utvecklingskedjan känns spännande, och är lika idérik och innovativ i konceptfasen som du är strukturerad och noggrann i detalj- och genomförandefasen.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har:
Master-, civil- eller kandidatexamen inom mekanik, maskin eller produktutveckling.
Relevant arbetslivserfarenhet inom området.
Förmågan att jobba tvärfunktionellt och vara sammanhållande.
Goda kommunikativa egenskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Tidigare erfarenhet av avionik eller mekatronik är meriterande, liksom vana av CAD-verktyg, företrädesvis CATIA V5. Vi ser även praktisk vana av mekaniskt arbete som en stor merit, då en stor del av provningsfasen handlar om att montera isär och sätta ihop apparaterna.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9975778