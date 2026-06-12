Mekanikkonstruktör
Procruitment AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker mekanikkonstruktörer till flera spännande företag i Linköpingsområdet. Här finns möjligheter för både dig som har erfarenhet av konstruktion och dig som nyligen avslutat en utbildning inom exempelvis maskinteknik, produktutveckling, CAD-konstruktion eller mekatronik och vill ta nästa steg i karriären.
Även du som har arbetat inom produktion eller tillverkande industri och därefter vidareutbildat dig inom konstruktion, CAD eller närliggande område är av stort intresse. Praktisk erfarenhet av produkter, tillverkningsprocesser och produktionsmiljöer är ofta en värdefull tillgång i rollen som konstruktör.
Som mekanikkonstruktör kan du exempelvis arbeta med:
Konstruktion och utveckling av mekaniska komponenter och produkter
Framtagning av 3D-modeller, ritningar och teknisk dokumentation
Förbättring och vidareutveckling av befintliga produkter och system
Materialval och anpassning för tillverkning
Teknisk problemlösning och produktförbättringar
Samarbete med produktion, kvalitet, inköp och andra tekniska funktioner
Deltagande i utvecklingsprojekt från koncept till färdig produkt
Vi samarbetar med flera teknikintensiva företag i regionen och kan därför erbjuda olika möjligheter beroende på din bakgrund, erfarenhet och ambition. Gemensamt för tjänsterna är att de erbjuder en stimulerande teknisk miljö där du får möjlighet att utveckla din kompetens, ta ansvar och bidra till utvecklingen av framtidens produkter och lösningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Högskole-, civilingenjörs- eller yrkeshögskoleutbildning inom maskinteknik, produktutveckling, CAD-konstruktion, mekatronik eller motsvarande område
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av mekanisk konstruktion är meriterande. Även erfarenhet från produktion, tillverkning eller annan industriell verksamhet ses som värdefull. Kunskaper i CAD-verktyg och produktutvecklingsprocesser är också meriterande.
Som person är du nyfiken, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta med andra, tar ansvar för ditt arbete och motiveras av att utvecklas tillsammans med verksamheten och dina kollegor.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköpingsområdet
Vissa av våra kunduppdrag kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För dessa uppdrag kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883869-2050145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Teknikringen 8d (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9961048