Mekanikkonstruktör

EMP Engineering Dalarna AB / Maskiningenjörsjobb / Falun
2026-06-05


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EMP Engineering AB är ett expansivt, innovativt ingenjörsföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, mekanik, maskinsäkerhet, elsäkerhet och automation till teknikintensiva bolag i Sverige. Vi utför konsultuppdrag på plats hos våra kunder samt helhetsåttagande av projekt från vårt kontor i Falun.
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av mekanikkonstruktion och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö med stimulerande uppgifter. Du har vana av att jobba i projektform men har även förmågan att jobba självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verktyg som NX, Inventor eller Solid Works.
Din roll:
Som konstruktör kommer du att arbeta med konstruktion och produktutveckling i kvalificerade uppdrag som innebär hela eller delar av utvecklingsprojekt. Uppdragen är varierande då våra kunder finns inom flera olika branscher. Uppdragen är på plats hos våra kunder eller in-house på vårt kontor i Falun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: patrik.pettersson@emp-engineering.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMP Engineering Dalarna AB (org.nr 559167-4485), http://www.emp-engineering.com
Holmgatan 17 Falun (visa karta)
791 71  FALUN

Arbetsplats
EMP Engineering AB

Kontakt
Patrik Pettersson
patrik.pettersson@emp-engineering.com
0705194415

Jobbnummer
9949467

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