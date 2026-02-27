Mekanikkonstruktör
Futuria People AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-02-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vår kund växer i takt med marknaden och därför behöver vi nu anställa en erfaren mekkonstruktör/Primary Design Engineer till deras härliga team i Västerås.
Vill du arbeta med att säkerställa god kvalitet av det tekniska genomförandet projekt olika typer av kunder i Sverige och samtidigt ha en avgörande roll i vår fortsatta utveckling som koncern?
Vår kund är en ledande nordisk leverantör av nyckelfärdiga el- och automationslösningar inom eldistribution, industri samt till vind-, vatten- och värmekraftverk. De växer och söker nu en Mekkonstruktör / Primary Design Engineer till sitt team på huvudkontoret i Västerås. De har kontor på flera platser i Norden. Här får du en central roll i tekniskt komplexa projekt inom elkraft, där du ansvarar för att primärkonstruktionen håller rätt kvalitet och genomförs enligt krav, standarder, tidplan och budget.
Du blir en del av en etablerad verksamhet med stark teknisk kompetens och ett sammansvetsat team. Organisationen kombinerar lokal närvaro med resurser och stabilitet från en större koncernstruktur. Här finns korta beslutsvägar, nära samarbete och ett tydligt fokus på kvalitet i leveransen.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Mekkonstruktör / Primary Design Engineer ansvarar du för att den tekniska lösningen inom primärkonstruktion tas fram och genomförs enligt krav, standarder, tidplan och budget. Du arbetar nära Lead Engineer och övriga i projektteamet med målet att leverera tekniskt hållbara och kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.
Du har ett tydligt ansvar för primärkonstruktionen i projekten och säkerställer att dokumentation, layouter och byggstyrande underlag håller rätt nivå. Arbetssättet präglas av gemenskap, flexibilitet, förtroende och kvalitet, och du får det stöd som behövs för att lyckas i rollen.
Om dig
Det här är en roll för dig som har ett starkt intresse för elkraft och primäranläggningar. Du har relevant universitets eller högskoleutbildning inom maskinteknik, elkraft eller motsvarande, alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom praktisk erfarenhet inom elektrifierings och automationsprojekt.
Du har erfarenhet av primärkonstruktion inom eldistribution, vattenkraft eller industri och är trygg i att arbeta med exempelvis layouter, stålkonstruktioner, fundament, jordning och kabeldimensionering. Du har god förståelse för tekniska krav, standarder och projektdokumentation samt är van att arbeta i verktyg som AutoCAD, Primtech eller MicroStation.
För att trivas i rollen är du strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta nära övriga i teamet. Du är kvalitetsmedveten, kostnadsmedveten och ser helheten i den tekniska lösningen. Du vill bidra till utveckling av arbetssätt och processer och delar gärna med dig av din kunskap genom mentorskap.
Slutligen har du en god kommunikativ förmåga, trivs i ett öppet arbetsklimat med låga trösklar och har möjlighet att resa i tjänst vid behov. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om kund
De har god gemenskap och värdesätter lojalitet och engagemang. De bryr sig om sina medarbetare och utgår från flexibla arbetsförhållanden med förtroende till sina medarbetare. Välmående medarbetare som trivs på arbetsplatsen är en självklarhet för dem, vilket motsvarar deras arbetsmiljöarbete och de karriärsutvecklingsmöjligheter samt förmåner som kund står för och erbjuder.
Du erbjuds
En nyckelroll där du kommer att vara betydelsefull för kundens fortsatta tillväxt i Sverige. Du kommer att bli en del av ett glatt team med specialistkompetenser inom branschen där alla respekterar varandra och hjälps åt när och där det behövs. Utöver att bli en del av den härliga gemenskap kan de erbjuda dig trygga kollektivavtalade anställningsvillkor, konkurrenskraftiga förmåner, kompetensutveckling och möjlighet att växa internt.
Så här rekryterar vi
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Västerås
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, men anställningen sker direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg, . Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7283953-1864869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9767412