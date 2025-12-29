Mekanikkonstruktör
Därför är detta jobb för digDu vill arbeta med mekanik i system som är tekniskt komplexa, långlivade och där detaljer spelar roll. Du är van vid att arbeta strukturerat, ta ansvar för din konstruktion och bidra till helheten i större projekt.
Hos oss förväntas du ta tekniska beslut och kunna motivera dem. Arbetet sker i tvärfunktionella projekt där mekanik samverkar med system, produktion, kvalitet och andra discipliner. Projekten präglas av krav, verifiering och förändringshantering - inte snabba genvägar.
Vi arbetar med teknik som utvecklas och förvaltas över lång tid. Det ställer krav på noggrannhet, dokumentation och spårbarhet. Samtidigt ger det utrymme för ingenjörsmässiga lösningar där funktion, robusthet och servicebarhet är centrala.
Du blir en del av vårt affärsområde Hardware & Design, där vi arbetar med utveckling av fysiska produkter och tekniska system från kravbild och koncept till färdig, verifierad lösning och industrialisering.
ArbetsuppgifterI rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta i projekt där ansvar, struktur och samarbete är avgörande. Arbetet omfattar bland annat:
Mekanikkonstruktion i komplexa produkter och system
Analys och nedbrytning av tekniska krav till konstruktionslösningar
Konstruktion med hänsyn till tillverkning, montage, toleranser och livslängd
Deltagande i tekniska granskningar och förändringsarbete
Samarbete med andra tekniska discipliner genom hela utvecklingskedjan
KvalifikationerDu har erfarenhet av mekanikkonstruktion i miljöer med höga tekniska krav och är van vid att arbeta metodiskt och dokumenterat. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till projektets helhet.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion, produktutveckling eller motsvarande
Minst 4 års erfarenhet som mekanikkonstruktör i komplexa utvecklingsprojekt
Erfarenhet av CAD samt PDM/PLM-system
Vana av kravstyrd utveckling, teknisk dokumentation och ändringshantering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från arbete i reglerade, säkerhetskritiska eller långsiktiga industrimiljöer är meriterande.
En spännande resa med Knightec GroupSemcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk informationDetta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Malmö, Ångbåtsbron 1. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-01-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
