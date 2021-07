Mekanikkonstruktör - Afry AB - Maskiningenjörsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Afry AB

Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Solna2021-07-07Om jobbetI rollen som mekanikkonstruktör hos oss kommer du att mötas av kvalificerade och utmanande uppdrag som innefattar hela eller delar av utvecklingskedjan. Du kommer att arbeta med spännande projekt, både internt och externt, där du har möjlighet att bredda din erfarenhet och kunskapsbank då uppdragen varierar över tid. Projekten bedrivs korsfunktionellt där du kommer arbeta parallellt med både mjukvaruutvecklare och elektronikkonstruktörer.Vi levererar lösningar till många olika branscher, exempelvis medicinteknik/life science, konsumentprodukter och verkstadsindustri, och till både stora och små företag. Vårt team arbetar med produktutveckling där merparten av konsulterna fokuserar på mekanikkonstruktion, men vi tar oss även an uppdrag inom test och verifiering, systemdesign och teknisk projektledning.Du blir en del av ett glatt gäng som gärna delar med sig av sin kunskap och lär av varandra. Att utvecklas vidare i sin kompetens är viktigt för både dig och oss på AFRY! Vi utmanar, jobbar proaktivt och löser problem tillsammans och det tycker vi är kul! Att ha roligt både på och utanför jobbet värderar vi högt och vi är måna om att skapa en bra balans mellan jobb och fritidSom konsult på AFRY omges du av ett väl uppbyggt kompetensnätverk, där vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. Du, som erfaren mekanikkonstruktör, kan få komma agera mentor åt juniora kollegor om intresse finns. Tillsammans står vi för en kunskap med både bredd och djup, där ingen av våra konkurrenter slår oss på fingrarna!Vem är du?Vi söker dig som är arbetat ett par år inom yrket, och ser därför att du har minst 3 års erfarenhet!Du är utbildad ingenjör och är bevandrad i CAD verktyg såsom Solid Works och Creo/ProE. Vi ser även att du har erfarenhet av konstruktion i olika typer av material, samt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska.Nyfiken på att veta mer?Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan, så vänta ansök redan idag!Vi erbjuderDitt närmsta team består av ett 20 tal kollegor som också är verksamma inom produktutveckling. Inom affärsinriktningen Connected Products, har du kollegor över hela Norden där vi tillsammans kan erbjuda det mest kompletta serviceutbudet inom industriell teknik. Vi levererar varor och tjänster inom mekanisk konstruktion, automation, instrument, och industriell digitalisering.Vi har bra förmåner för våra anställda så som friskvård, företagshälsovård, försäkringar, bilavtal, föräldraledighetstillägg, tjänstepension, AFRY-stugor, uppfinnarersättning samt rabatter från en mängd olika kända varumärken samt på resor och hotell.START: Under sensommar/höst 2021. På grund av sommarsemestrar sker urval och intervjuer under augusti.2021-07-07AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15AFRY AB5850761