Mekanikkonstruktör (1-7 års erf.)

2026-01-30
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Mekanikkonstruktör hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning: Uppdraget består av konstruktion (system och detalj), installation och produktionssupport för marina fartyg. Uppgifterna varierar över tid men kan t.ex. bestå i att arrangera komponenter, analysera och konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner.
Goda kunskaper i 3d-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (el. motsv.). Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik, producerbarhet (bockning, svetsning och bearbetning).
Värdefullt med tidigare erfarenhet av ubåtskonstruktion och försvarsindustrin
Behärskar svenska och engelska (grundläggande yrkeskunskap) i tal och skrift. Svenskt medborgarskap, lokaliserad i närområdet (Lund).
För att trivas och lyckas i uppdraget bör individen vara intresserad av våra produkter och ha några av följande personliga egenskaper:
• Metodisk, ansvarsfull och noggrann - Effektiv, framåtsträvande och driftig - Hjälpsam, prestigelös och samarbetsvillig - Positiv, ambitiös och flexibel
Startdatum: 2026-04-01
Slutdatum: 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
