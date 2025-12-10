Mekanikkonstruktör -marina fartyg
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker en mekanikonstruktör till vår kund inom försvarsindustrin. Du kommer att bidra i utvecklingen av avancerade marina system och spela en viktig roll i konstruktion, installation och produktionsstöd för fartygsprojekt.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med både system- och detaljkonstruktion samt installationsarbete kopplat till marina fartyg. Arbetsuppgifterna varierar över tid och kan omfatta:
• Arrangemang och placering av komponenter
• Analys och konstruktion av lätta och tunga stålkonstruktioner
• Stöd till produktion och installation
• Modellering och produktadministration i kundens verktyg
• Uppdraget utförs på plats i Lund och kräver svenskt medborgarskap samt genomförd säkerhetsprövning. Det finns möjlighet till förlängning.
Din Profil
• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• 3 års erfarenhet)
• Erfarenhet från försvarsindustri och fartygskonstruktion
• Goda kunskaper i 3D-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (eller motsv.)
• Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik och producerbarhet (bockning, svetsning, bearbetning)
• Branscherfarenhet från marin, offshore, farkost eller mekanisk industri
• Förståelse för klassningsregler (DNV, RMS) och AFS är meriterande
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekanikkonstruktör marin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
211 74 MALMÖ Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9638453