Mekanikkonstruktör - produktutveckling
Knightec Group Hardware and Design AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group Hardware and Design AB i Linköping
, Örebro
, Västerås
, Karlstad
, Solna
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Produktutveckling är vår passion och vi erbjuder dig möjligheten att förverkliga dina ambitioner och intressen. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas i din karriär. Vår arbetsmiljö präglas av förtroende, transparens och samarbete. Kombinationen av dessa egenskaper, tillsammans med din tekniska expertis och starka drivkraft att hjälpa våra kunder att utvecklas, skapar de bästa lösningarna som både du och vårt företag kan vara stolta över.
På Knightec Group utmanar vi oss själva genom att ta större roller i projekt genom att arbeta tillsammans i team. Beroende på din roll kan du arbeta i ett av våra in-house team, i vårt öppna kontorslandskap eller hos någon av våra kunder. Vissa av våra kunder tillåter delvis distansarbete.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt – för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att möta människor som bryr sig. Inte bara om projektet och tekniken, utan också om varandra. Vi gör det tillsammans – det är så vi tar oss framåt.
Du kommer att arbeta med mekanikkonstruktion och produktutveckling
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med ditt team
Ta lead i projekt och dela din kunskap, samtidigt som du självständigt tar ansvar för ditt eget arbete
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar och att analysera. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Kandidatexamen eller magisterexamen i maskinteknik eller motsvarande områden
Minst några års arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion
Erfarenhet av ett eller flera CAD-system
Erfarenhet av ett eller flera PDM-system
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin är meriterande
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Linköping, Tanneforsgatan 3. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-07-20. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969641-2070365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Tanneforsgatan 3, 1 tr (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9978481