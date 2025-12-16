Mekanikkonstruktör - Försvarsindustri
Etteplan Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2025-12-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Lund
, Lomma
, Halmstad
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade teknikexperter. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig!
Din roll
Som mekanikkonstruktör i Lund blir du en del i vår nya expansiva satsning inom regionen. Du blir en del av ett växande team med ett brett kompetensnätverk med erfarna kollegor inom produktutveckling och maskin och elektronikkonstruktion. Då delaktighet och engagemang är en viktig del i vår bolagskultur kommer du även bli en viktig kugge i byggandet av både team du arbetar i och kundrelationen.
På kontoren i Lund arbetar ca 30 konsulter med en stor bredd av kompetenser och vi samarbetar över både kontors- och landsgränser för att leverera ett bra slutresultat till våra kunder. Vi arbetar både på uppdrag ute hos våra kunder samt driver flertalet interna projekt. Vi erbjuder dig en möjlighet att få bli del av en kultur med högt i tak, nära till skratt, där du är delaktig till gemensam framgång.Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Vi söker dig som har något års erfarenhet inom produktutveckling eller produktion(skriv här både sneiort + junirt). Som är trygg samt gillar variation och agilt arbete genom att jobba i ett eller flera olika projekt samtidigt. Dina personliga egenskaper värderas högt. Vi söker dig som är positiv, kreativ, självledande och ansvarstagande.
I din kommande roll som senior mekanikkonstruktör ser vi att du har:
- Teknisk högskole-/civilingenjörsexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning
- Några års erfarenhet inom relevant område
- Erfarenhet inom något/några av de stora CAD-programmen exempelvis Solid Works, Creo eller Catia V5
- Du kan kommunicera flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är även meriterande om du har ett brinnande intresse till teknik där t.ex. fritiden präglas av spännande projekt, byggande, problemlösande mm. Körkort är inte nödvändigt men önskvärt då våra kunder kan vara placerade över hela sydvästra Skåne.
Denna tjänst kan kräva att du genomgår en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9646406