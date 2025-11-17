Mekanikkonstruktör - erfaren
Jakkal är ett ingenjörsföretag som är verksamt i Örebro/Karlskoga, Köping och Nyköping.
Vi har ett kunnigt team med lång erfarenhet och kompetens med tyngdpunkt inom produktions-, produkt- och teknikutveckling.
Genom vårt breda tjänsteutbud kan vi erbjuda:
• Kompetenta medarbetare med tyngdpunkt inom mekanisk konstruktion, el och automation, produktionsteknik och projektledning, men även inom andra kompetensområden genom hela er organisation.
• Resurs- och specialistkonsulting ute hos kund.
• Leverans av kundspecifika produktionslösningar, allt från lyftverktyg, fixturer, conveyor banor, robotar till nyckelfärdiga maskinutrustningar inklusive CE-märkning och all dokumentation via vår "In House" avdelning.
• Additiv tillverkning - 3D-printing.
• Rekryterings- och bemanningslösningar både inom tjänstemanna- och kollektivsidan.
Om jobbet
Bli en del av vår tillväxtresa när vi förstärker vårt team inom mekanisk konstruktion i Örebro.
Vi söker en konstruktör som vill utvecklas inom sitt område, med ett genuint teknikintresse och som gillar kreativa utmaningar. Har du ett stort engagemang, är lösningsorienterad samt intresserad av teknik och mekanik, kan detta vara tjänsten för dig.
Våra kunder är både stora och små företag där flera är världsledande inom sitt område.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där ditt arbetsområde är i Örebros närområde.
Dina arbetsuppgifter
• Modellering i 3D-cad.
• Konstruera kundanpassade lösningar.
• Skapa tillverkningsunderlag, skapa sammanställnings- och detaljkonstruktioner.
• Produktsegment i PDM-system
• Göra hållfasthets- och toleransberäkningar.
• Utreda tekniska frågeställningar.
• Uppdatera äldre ritningar.
• Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och utforma de bästa tekniska lösningarna.
• Medverka vid eventuell prototypframtagning.
• Besök hos kunder och underleverantörer.
Din profil
• Kompetens inom ritningsframtagning.
• Erfarenhet av att jobba med minst ett CAD-verktyg inom mekanisk konstruktion, gärna fler.
• En högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekanik eller liknande - eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Några års arbetslivserfarenhet inom mekanisk konstruktion.
• Vana att jobba med olika problemlösningsmetoder.
• God förmåga att kunna uttrycka sig i tal samt skrift på svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har ett stort driv, engagemang och nyfikenhet.
• Har en god struktureringsförmåga, håller deadlines och kan planera ditt arbete väl.
• Trivs att arbeta i projektform.
• Har god samarbetsförmåga samt ta egna initiativ.
• Är en god kommunikatör.
• Trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen.
Om Jakkal
Jakkal är ett konsultbolag bestående av ett tekniskt kunnigt team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling.
Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare inom automation, mekanik, el, programmering, produktionsteknik, ledarskap och projektledning genom kompetens in-house, specialistkonsulting samt resurskonsulting ute hos kund. Vi kan även hjälpa till med rekryteringar samt hyrrekryteringar enligt kundens behov.
Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för del-faser i projekt samt som systemleverantör.
Som konsult på Jakkal får du möjlighet att arbeta och utvecklas inom produktion, produkt- och teknikutveckling. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper samt arbeta med kunder och dess leverantörer i olika led och skapa ett kontaktnät inför framtiden.
Vårt motto på Jakkal är att trivsel och välmående på arbetet genererar till kreativitet och utveckling samt nöjda kunder. Vi har roligt på jobbet och anordnar regelbundet sociala aktiviteter där vi kan koppla av och lära känna varandra även utanför arbetet.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla frågor kring tjänsten.
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte - bli en del av vårt växande team!
