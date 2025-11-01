Mekanikingenjör till Arboga
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2025-11-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Vi rekryterar nu till vår kund i Arboga som är ett teknikkonsultbolag med kunder inom försvaret, försvarsindustrin och det civila. Vi letar nu efter dig som är intresserad av att ta ditt nästa kliv i karriären in i rollen som mekanikingenjör med inriktning hydraulik. Sök idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett av Nordens största teknikkonsultbolag, och här välkomnas du till en grupp med teknisk spetskompetens och starka branschkunskaper. Tillsammans stöttar ni såväl civila kunder som Sveriges totalförsvar. I rollen som mekanikingenjör kommer du att arbeta projektbaserat med hydrualiska system som huvudsakligen används inom försvarssektorn. Du kommer till exempel att säkerställa att konstruktionen uppfyller alla tekniska krav och föra tekniska diskussioner med slutkunden. För att trivas i denna roll bör du därför ha ett genuint intresse för teknik och teknisk problemlösning. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill utveckla dina tekniska kunskaper i en verksamhet där uppdragen har verklig betydelse för landets totalförsvar.
I denna roll arbetar du dagtid, vardagar, och utgår från kontoret i Arboga. Enstaka resor i tjänsten kan förekomma, exempelvis för support ute hos kund.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att arbeta på ett stort teknikbolag
• En roll där du erbjuds stora utvecklingsmöjligheter
• Ett viktigt arbete där du bidrar till vårt samhälles säkerhet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
• Föra tekniska diskussioner kring hydraulik med slutkund och bidra med praktiska kunskaper
• Implementera funktioner såsom pumpar, slangar och övriga komponenter i system
• Dokumentera konstruktionen på ett sätt som möjliggör implementering och underlättar för servicetekniker
• Syna och verifiera färdig konstruktion, samt ta fram instruktioner för implementering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom maskin/mekanik från universitet, högskola eller yrkeshögsola, alternativt besitter erfarenhet som vi bedömer som motsvarande
• Har goda kunskaper inom hydraulik och mekanik
• Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
• Har svenskt medborgarskap, vilket krävs för att kunna genomgå säkerhetsprövningen
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från en liknande roll som mekanikingenjör
• Erfarenhet av tekniskt dokumentationsarbete
• Praktisk erfarenhet av montering och justering
• Erfarenhet av att arbeta i eller för försvaret eller försvarsindustrin
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en ansvarstagande person som tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs noggrant och med hög kvalitet. Du har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär samarbete med både kollegor och kunder, är du en lagspelare som uppskattar att arbeta för att uppnå gemensamma mål. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och förstår vikten av att skapa förtroende och upprätthålla effektiva samarbeten.Övrig information
• Start: Omgående enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Arboga
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9584212