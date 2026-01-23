Mekanikingenjör
2026-01-23
W5 Solutions är i kraftig tillväxt för att bli den ledande globala leverantören av hållbar försvarsteknologi. Vi ligger i framkant med innovativa och banbrytande lösningar inom våra tre affärsområden Power, Training och Integration. Våra lösningar levereras till både vårt eget försvar liksom våra allierades styrkor, allt med hållbarhet och pålitlighet i fokus.
W5 Solutions växer snabbt och söker nu passionerade individer till vårt dynamiska team. Var med och forma framtidens försvarsteknik med ett företag som värdesätter innovation och samarbete. Vi söker nu kompetenta medarbetare till affärsområdet Power, med placering i Älmhult där vi idag är ca. 100 medarbetare.
I rollen som Mekanikingenjör har du tillsammans med ditt team en betydande del i att vi lyckas i denna tillväxt. Läs gärna mer om företaget på w5solutions.com
MEKANIKINGENJÖR TILL W5 SOLUTIONS I ÄLMHULT Som Mekanikingenjör tillhör du vårt utvecklingsteam bestående av system-, el- och elektronik-, ILS-, test- och verifieringsingenjörer samt mjukvaruutvecklare. Du har en central och viktig roll i organisationen där du arbetar produktionsnära tillsammans med dina kollegor. ARBETSUPPGIFTER Du arbetar med tekniska lösningar både mot den svenska och internationella försvarssektorn där kundkraven står i fokus. Vidare är du som Mekanikingenjör navet i teamet och ingår tillsammans med dina kollegor i olika projekt.
Som mekanikingenjör kommer du att jobba med:
Utveckling av högteknologiska system/produkter där innovation och nytänkande främjas, samt framtagande av ritningsunderlag för detta i SolidWorks.
Vara den tekniska innovatören vid framtagandet av dessa system/produkter.
Vara behjälplig med framtagande av offertunderlag, såsom ritningar/skisser, tidsuppskattningar och kostnadsanalyser.
Vara delaktig vid riskanalyser kopplat till systemsäkerhet.
Utvecklingsarbetet sker i projektform där idéer kan bollas med kompetenta kollegor och i nära samarbete med övriga ingenjörsdiscipliner såväl som med prototyp- och produktionsavdelning.
Hos oss får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER Du som antar denna utmaning är utbildad högskole- eller civilingenjör inom maskin eller motsvarande och har flera års praktisk erfarenhet inom området. Har du även erfarenhet av hållfasthetsberäkning är detta meriterande.
Som person är du ansvarsfull, relationsskapande och analytisk. Vidare har du god vana att jobba i SolidWorks samt PDM-system och har ett genuint tekniskt intresse när det kommer till systemlösningar och innovationer. Har du tidigare jobbat inom eller mot försvarsindustrin är detta meriterande.
Med stor nyfikenhet och kreativitet driver du ditt arbete framåt. Att jobba i projektform är något du trivs med, du är en god lagspelare som vill bidra med ett gott samarbete. Med sinne för ordning och struktur tror vi att du har rätt förutsättningar för att trivas i en projektinriktad organisation med en familjär och genuin kultur.
Att du skriver och talar svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet, samt att du har B-körkort då tjänsteresor förekommer.
Tillväxtresan för W5 Solutions kommer bidra med ett flertal spännande tjänster inom utveckling, projektledning, försäljning och inköp. Missa inte möjligheten att bli en del av ett kompetent team och ett attraktivt och framåtriktat företag i Älmhult!
