Mekaniker till vår depå i Örebro
2026-01-27
Välkommen till Svealandstrafiken AB! Vi är stolta över att vara en del av en hållbar framtid inom kollektivtrafiken och söker nu fler skickliga mekaniker till vår verkstad i Örebro. Hos oss får du möjligheten att arbeta med moderna elbussar och bidra till en miljövänlig lösning för våra resenärer. Om du vill vara en del av ett engagerat team där det är kul att gå till jobbet, då är detta din chans! Vi värdesätter både professionell kompetens och dina personliga egenskaper. Tillsammans strävar vi efter att skapa en trygg och hållbar trafiklösning för alla.
Om rollen
Som mekaniker på Svealandstrafiken kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra bussar är i toppskick. Du kommer att arbeta med förebyggande underhåll och reparationer, vilket är avgörande för att våra fordon ska fortsätta att leverera hög kvalitet och säkerhet. Ditt arbete kommer att vara varierande och utmanande, där du får använda din tekniska kunskap och problemlösningsförmåga. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö och en introduktion som gör att du snabbt kommer in i arbetet och lär känna företaget och dina kollegor. För att få en god introduktion i arbetet och företaget, kommer du att börja din anställning med att jobba på vår verkstad i Örebro. Eftersom vi har verksamhet på flera andra orter i länet behöver du också vara beredd på att kunna arbeta på annan ort om behov finns. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som mekaniker hos oss behöver du ha följande kvalifikationer:
• Utbildad fordonsmekaniker är ett krav.
• Erfarenhet av att arbeta som lastbils-/buss- eller generell tungmekaniker är meriterande.
• God datorvana och erfarenhet av felsökning med modern teknik.
• Du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
• Inneha svenskt körkort med behörighet B.
Meriterande kvalifikationer inkluderar:
• Erfarenhet av elfordon/hybrider.
• AC-behörighet.
• Truckkort.
• Saxliftutbildning.
• Fallskyddsutbildning.
• D-behörighet.Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta:
• Genomföra förebyggande underhåll på våra bussar.
• Utföra reparationer och service samt besiktningsinspektioner.
• Felsökning av tekniska problem med hjälp av diagnosprogramvara.
• Arbeta i nära samarbete med kollegor för att säkerställa att alla fordon är i optimalt skick.
• Hålla en hög säkerhetsstandard och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi värdesätter din förmåga att hålla ordning och reda samt din serviceinriktade attityd, vilket är avgörande för att vi ska kunna ge våra resenärer den bästa möjliga servicen.
Vi erbjuder
Vi på Svealandstrafiken erbjuder en heltidstjänst med tillsvidareanställning, där startdatum kan diskuteras. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss blir du en del av ett företag som aktivt arbetar för en hållbar utveckling och där dina insatser gör skillnad. Vi ser till att du får en gedigen introduktion och möjlighet att utveckla dina färdigheter. Vi är övertygade om att du kommer att trivas hos oss!
Ansökningsprocess
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen senast 25 februari 2026. Vi kommer att genomföra urval och intervjuer löpande under ansökningsperioden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte, sök redan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller om Svealandstrafiken är du varmt välkommen att kontakta Håkan Hultberg, Verkstadschef Örebro, på 070-417 19 38.
För facklig kontakt, vänligen kontakta Einar Holmström via e-post: einar.holmstrom@svealandstrafiken.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonser i samband med denna rekrytering.
Välkommen till Svealandstrafiken - där du kör framtiden framåt!
Om Svealandstrafiken
Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vi planerar, levererar och utvecklar kollektivtrafik med buss. Tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett hållbart och levande samhälle med resenären i fokus.
Busstrafiken vi utför bedrivs under våra ägares två olika varumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro. Vi kör såväl stads-, region- och skoltrafik i båda länen. Vårt unika koncept bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Tack vare vår modell kan vi optimera trafiken på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt.
Svealandstrafiken har över 1100 medarbetare. Hos oss samlas människor från hela världen och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Och även om vi inte är nöjda än, är vi stolta över att vara bland de företag i branschen som har störst andel kvinnliga medarbetare. Tillsammans bygger vi en framgångsrik organisation utifrån vår gemensamma värdegrund: samverkande, värdeskapande, engagerande, ansvarstagande. Ersättning
