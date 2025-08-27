Mekaniker till Vägmaskinservice i Norrköping AB
2025-08-27
Vi på VMS jobbar med service och reparation av diverse maskiner och utrustning där grundpelaren är hydraulik. I vårt arbete möter vi allt från påbyggnationer på fordon, som t.ex. kranar, lastväxlare och bakgavelhissar, till hydraulisk utrustning ute på industrier och fartyg.
Som mekaniker på VMS kommer du således att utföra service och reparationer på diverse maskiner och utrustning; både på verkstad och ute i fält. Arbetet kan svänga under dagen och arbetsuppgifterna är varierande. Vi har en bra gemenskap och tillsammans har vi mycket erfarenhet. Arbetet sker självständig eller i grupp. Med hjälp av varandra lyckas vi lösa de flesta utmaningar som kan uppkomma.Kvalifikationer
Vi önskar att du har gymnasial utbildning inom industri eller fordon.
Alternativt tidigare erfarenhet/kunskap inom liknande yrken.
B-körkort
Meriter:
Kunskap inom antingen hydraulik, svets, maskinbearbetning eller el
Visst datorintresse
Utbildning/certifikat för heta arbeten, tunga lyft eller truckkortDina personliga egenskaper
Då vi är en liten arbetsgrupp lägger vi stor vikt på personlighet och arbetsmoral.
Arbetet är varierande och kräver att du som person gillar att lösa problem, tänka själv och lära dig nya saker.
Ingen kan allt och vi hjälper ofta varandra med utmaningar som yrket medför.
Kontakt med kunder sker dagligen och detta innebär att du bör vara serviceinriktad.
Varför jobba hos oss?
Stor variation från dag till dag, mycket möjligheter i att styra och planera ditt eget arbete, utveckla dig själv och få ny kunskap. En chans att bredda dina egna intressen och kompetens. Möjligheter till vidareutbildning via jobbet genom kurser.
Intresserad av tjänsten?
Kontakta Adam Engström eller Mikael Edoff
011 - 16 09 00info@vagmaskinservice.se www.vagmaskinservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vägmaskinservice i Norrköping AB
(org.nr 559056-0073) Kontakt
VD
Mikael Edoff info@vagmaskinservice.se 011-160900 Jobbnummer
9477920