Mekaniker till Underhåll och montage - Sandviken
Enerco Group AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2026-01-12
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Sandviken
, Gävle
, Hofors
, Tierp
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära industrin, lösa utmaningar och se resultat av ditt arbete varje dag? Då kan detta jobb vara något för dig! Vi söker nu efter erfarna och engagerade mekaniker till vårt Mek- och Underhållsteam i Sandviken. Ta nästa steg i din karriär och bli en del av Enerco - ansök idag!Kort om tjänstenSom mekaniker hos oss har du en nyckelroll i att hålla industrin i gång. Du arbetar praktiskt och varierat ute hos våra industrikunder och blir en viktig representant för Enerco, där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Demontering
Renovering
Montage
Akuta underhåll
Förebyggande underhåll
Svetsning
Arbetet kan innebära uppdrag på hög höjd, tunga lyft samt användning av travers, truck och mobila arbetsplattformar.
KvalifikationerVi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av mekaniskt underhåll och svetsarbeten. Innehar du även svetscertifikat eller erfarenhet från industrin ser vi det som meriterande. Har du dessutom heta arbeten, SSG, mobila arbetsplattformar, truck/travers kort eller "säkra" tunga lyft ser vi det som särskilt meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten, eftersom vi transporterar oss mellan våra kunder.
Personliga kompetenserVi letar efter dig med rätt attityd och inställning. Som mekaniker behöver du kunna arbeta fokuserat och uppskatta en verksamhet med högt tempo. Som person drivs du av viljan till ständiga förbättringar och att serva våra kunder. Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer. Lösningsorienterad och förmåga att hantera utmaningar med en positiv inställning behövs i denna roll.
Då arbetet bedrivs ute hos våra industrikunder, kommer du att vara Enercos ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid att du kan ta och känna ansvar, samt ha ett trevligt bemötande.
VärderingarDu delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete.
AnsökanI den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987052-1775992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), https://karriar.enerco.se
Enerco Underhåll & Montage, Sandviken (visa karta
)
811 36 SANDVIKEN Jobbnummer
9678870