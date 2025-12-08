Mekaniker till tunga fordon
Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall
2025-12-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
, Härnösand
, Sollefteå
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ny kollega till gänget på Tunga fordon i Sundsvall! Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon? Tycker du dessutom om att lösa problem och när ingen arbetsdag är den andra lik, då är det här jobbet för dig!
Om jobbet som lastbilsmekaniker Hos oss får du arbeta i en auktoriserad märkesverkstad med Scanias lastbilar, släp och trailers. Det är en stor bredd i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service
Reparationer
Felsökning
Elektronik och hydraulik
Om teamet på verkstaden
På Tunga fordons anläggningen i Sundsvall är vi cirka 32 medarbetare som jobbar som tekniker, servicerådgivare, reservdelsrådgivare, arbetsledare och servicemarknadssäljare. Du är aldrig ensam i dina frågor utan det finns en bred kompetens där dina kollegor mer än gärna vill hjälpa dig att utvecklas. Tillsammans arbetar vi för att lastbilarna ska fortsätta att rulla dygnet runt ute på vägarna!
Vi söker dig som... Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning fordon eller teknik, alternativt teknisk arbetslivserfarenhet inom exempelvis:
tungmekanik
fordonsmekanik
mekaniker inom industri
erfarenhet av anläggnings- och entreprenadmaskin eller skogsmaskin
Svetsare med mekanikvana
Automationstekniker
Som person är du ordningsam, självgående och strävar efter att utföra reparationer med hög kvalitet.
Vi på Berners erbjuderFramför allt får du arbeta med lastbilar och motorer i världsklass! Scaniagruppens fordonsprogram är ett av de modernaste och våra produkter ligger bland de absolut främsta i dagens teknikutveckling. Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss oavsett om du är ny som lastbilsmekaniker eller har jobbat med tungmek i flera år.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: Helgfri mån - fre 07.00-16.00. Möjlighet att jobba kvällspass och på sikt ingå i jourgruppen om man vill. Ansökan: Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://www.berners.se Arbetsplats
Berners Kontakt
Jimmy Andersson jimmy.andersson@berners.se 070-1089005 Jobbnummer
9632582