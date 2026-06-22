Mekaniker till The Wrangler
Hyrdon Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2026-06-22
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Brinner du för amerikanska bilar? Då kan detta vara jobbet för dig.
The Wrangler är en ny mötesplats i Strängnäs för entusiaster av amerikanska fordon. Vi öppnar inom kort och söker nu en erfaren mekaniker som vill vara med och bygga verksamheten från start.
Du kommer att arbeta med service, felsökning, underhåll och reparation av framför allt GMC, Chevrolet, Jeep och RAM. Hos oss får du arbeta med fordon som ägarna verkligen bryr sig om, där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som bilmekaniker.
Har kunskap inom service, felsökning och reparation.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta självständigt men även i team.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Chevrolet, GMC, Jeep eller RAM.
Erfarenhet av diagnostik och avancerad felsökning.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från starten och bygga upp en helt ny verksamhet.
Ett arbete där passionen för amerikanska bilar står i centrum.
Bra lön och villkor enligt överenskommelse.
En modern verkstad med fokus på kvalitet och kundupplevelse.
Vi intervjuar kandidater löpande och planerar att tillsätta tjänsten inom kort. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@hyrdon.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrdon Sverige AB
(org.nr 559211-0943)
Mästarvägen 8 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973805