Mekaniker till Stålverket

Mekaniker till Outokumpu - på Stålverket i Avesta
Håll produktionen igång - bli en del av ett starkt team
Vi söker en mekaniker till vårt Stålverk i Avesta. Här arbetar du nära produktionen och ser till att vår utrustning fungerar säkert och effektivt varje dag. Hos oss får du ett varierat jobb där du både förebygger problem och rycker in när något händer. Du kommer främst att arbeta dagtid men skiftgång och beredskap kan förekomma i vissa fall.
Vad du gör hos oss
• Felsöker, reparerar och renoverar maskiner och utrustning
• Utför planerat och akut underhåll
• Dokumenterar arbetet i vårt underhållssystem
• Föreslår och driver förbättringar för bättre driftsäkerhet
• Deltar i haveriutredningar och analyser när det behövs
• Samarbetar med produktion, ingenjörer och kollegor i underhåll
Här får du stort ansvar och en vardag där ditt arbete gör skillnad direkt i produktionen.
Vem vi tror att du är
Du har en teknisk gymnasieutbildning och erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna inom tung industri. Du är van vid datorer och ritningsläsning och har ett högt säkerhetsmedvetande. Som person är du ansvarstagande, noggrann och gillar att lösa problem och förbättra arbetssätt.
Har du dessutom erfarenhet av exempelvis hydraulik, pneumatik, svetsning eller annat industrirelaterat underhåll är det en styrka och något du kommer ha stor nytta av hos oss.
Varför Outokumpu?
Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål och spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet är vi idag en av världens mest hållbara producenter av rostfritt stål - ett material som är 100 % återvinningsbart.
I Avesta finns en av våra största produktionsenheter där avancerad teknik möter lång tradition och kunskap. Hos oss blir du en del av ett internationellt företag som investerar både i människor och processer för att skapa framtidens industri.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö i en internationell koncern
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget
• Trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
• En arbetsplats som präglas av säkerhet, hållbarhet och innovation
• Möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid genom ditt arbete
Ansökan & frågor
Låter det ovan beskrivna som din nästa utmaning? Skicka in en ansökan senast 2026-04-12 vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontakta gärna Daniel Ängskog rekryterande chef, Daniel.angskog@outokumpu.com
om du har frågor gällande tjänsten.
Kontakta Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner via mail josefine.frisendahl@outokumpu.com
om du har frågor gällande din ansökan.
Om du har frågor till de fackliga parterna, kontakta gärna Kalle Sahlin, Facklig representant (IF Metall) på telefon 070-0881004.
