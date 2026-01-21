Mekaniker till person och transportbilar
Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund
2026-01-21
Ta chansen att arbeta med några av världens ledande bilmärken i ett team med hög energi och gemenskap!
Om jobbet som fordonstekniker
Som tekniker har du ett omväxlande arbete där den nya tekniken gör att vi alltid ställs inför nya utmaningar. Är du ny i yrket kommer du inledningsvis arbeta med lättare servicearbete och få mer avancerade arbetsuppgifter allt eftersom att du utbildas och lärs upp inom yrket. Har du redan en lång erfarenhet och kunskap värdesätter vi det högt och du ställs direkt inför mer komplexa arbetsuppgifter.
Som fordonstekniker arbetar du bland annat med:
Diagnoser och felsökning av bilar
Servicearbeten
Reparationsarbeten
Vill du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss? Träffa vår kollega Frida i intervjun här och vår kollega Casper här.
Vi söker dig som...
Har teknisk utbildning, gärna inom fordonsteknik eller har arbetslivserfarenhet som mekaniker eller tekniker
Goda kunskaper inom bilelektronik eller tekniskt kunnig inom ett annat område såsom el, installation eller programmering
B-körkort
God datorvana då man som mekaniker använder datorn för felsökning och vid inhämtande av instruktioner
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: 7.00-16.00 Ansökan: Ansökan är öppen till 15 februari. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
