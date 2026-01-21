Mekaniker till person och transportbilar

Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund
2026-01-21


Ta chansen att arbeta med några av världens ledande bilmärken i ett team med hög energi och gemenskap!
Om jobbet som fordonstekniker
Som tekniker har du ett omväxlande arbete där den nya tekniken gör att vi alltid ställs inför nya utmaningar. Är du ny i yrket kommer du inledningsvis arbeta med lättare servicearbete och få mer avancerade arbetsuppgifter allt eftersom att du utbildas och lärs upp inom yrket. Har du redan en lång erfarenhet och kunskap värdesätter vi det högt och du ställs direkt inför mer komplexa arbetsuppgifter.
Som fordonstekniker arbetar du bland annat med:

Diagnoser och felsökning av bilar

Servicearbeten

Reparationsarbeten

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss? Träffa vår kollega Frida i intervjun här och vår kollega Casper här.
Vi söker dig som...
Har teknisk utbildning, gärna inom fordonsteknik eller har arbetslivserfarenhet som mekaniker eller tekniker

Goda kunskaper inom bilelektronik eller tekniskt kunnig inom ett annat område såsom el, installation eller programmering

B-körkort

God datorvana då man som mekaniker använder datorn för felsökning och vid inhämtande av instruktioner

Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå

Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar

Friskvårdsbidrag

Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening

Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp

Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE

Arbetstider: 7.00-16.00 Ansökan: Ansökan är öppen till 15 februari. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7080077-1800616".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berners Person - och Transportbilar AB (org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Hovvallsgränd 1 (visa karta)
831 52  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Berners

Jobbnummer
9696699

