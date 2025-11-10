Mekaniker till Northbike Umeå
2025-11-10
Behöver du ett CV för att söka den här tjänsten? - Nä. Behöver du göra såna där krångliga tester? - Nä. Behöver du berätta vart du ser dig själv om 5 år? - Nä. Behöver du fundera mer på om du borde söka? - Nä.
Om rollen Som Mekaniker på Northbike så blir du en del av något som sträcker sig längre än att enbart gå till jobbet. Det kändes garanterat som att vi just skrev en klassisk klyscha med lite grädde ovanpå, men det är tusan sant. Kanske är det för att vi ofta skrattar ihop, hjälper varandra att lyckas och skruvar på galet roliga saker? Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll på skoter, atv, moped, mc, vattenskoter.
Montering av tillbehör och extrautrustning.
Elektronisk och mekanisk felsökning.
Leveransfärdigställande av nya och begagnade maskiner.
Inbytestester och dokumentation.
Vem tror vi att du är? Vi tror att du älskar att skruva. Du kanske idag gör det på hobbynivå, som bilmekaniker eller något helt annat. Vi är en trygg arbetsgivare som är beredd att satsa på dig - om du vill satsa på oss!
Några ord från oss på Northern Skill rekrytering:
Kul att du har hittat hit! När vi besökte Northbike fick vi chansen att hänga med gänget i verkstaden - och intrycket var tydligt: det här är något alldeles extra. Verkstaden är ljus, modern och smart planerad, där varje område för skoter, ATV, MC och vattenskoter har sin egen plats. Det märks att mycket tanke lagts på både funktion och trivsel - det här är verkligen en mekanikers dröm, med fokus på ergonomi, rätt verktyg, effektiva system och gott om personlig arbetsyta. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
