Mekaniker till Mylift i Mölnlycke
2026-02-27
Vill du ha ett varierat och praktiskt jobb där du får använda din tekniska skicklighet och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat team? Då kan du vara vår nästa mekaniker på depån i Mölnlycke!
Hos oss på Mylift får du arbeta med service, reparationer och support av liftar och maskiner som verkligen används och gör skillnad i kundernas vardag.
Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos oss får du en bred och spännande roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer bland annat att:
Utföra service och underhåll av liftar
Färdigställa maskiner inför uthyrning och leverans
Reparera både mindre fel och mer omfattande skador
Felsöka och hitta smarta lösningar på problem
Stötta kunder ute på fältet vid behov
Kvalifikationer & profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med liftar eller liknande maskiner som truckar, grävmaskiner, kranar, skogs- eller jordbruksmaskiner.
Kunskaper inom el och/eller hydraulik är starkt meriterande.
Du behöver också:
Vara ansvarstagande, serviceinriktad och gilla att samarbeta
God fysik (arbetet kan innebära tyngre lyft)
Behärska svenska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Grundläggande datorvana (meriterande)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, problemlösningsförmåga och laganda.
Varför Mylift?
En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar och bra stämning
Kollegor som hjälper varandra och har roligt på jobbet
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer om el, hydraulik och modern maskinteknik
En varierad vardag - från service i verkstaden till problemlösning ute hos kund
Plats
Mylift Sweden AB
Analysvägen 7F, 435 33 Mölnlycke
Ansökan
Skicka din ansökan till: dz@mylift.se
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att söka!

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: DZ@mylift.se
Detta är ett heltidsjobb.
Analysvägen 7F
