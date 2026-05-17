Mekaniker till Metsä Tissue i Mariestad
Metsä söker nu Mekaniker till Mariestad
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Metsä har genomfört en omfattande modernisering av fabriken i Mariestad och har nu tagit ett stort steg in i framtiden. Fabriken är idag en innovativ arbetsplats med högkvalitativa maskiner, ny teknologi med drifts- och miljöprestanda i världsklass samt hållbarhet som en tydlig ledstjärna i allt vi gör.
För att möta den ökade ambitionsnivån och säkra fortsatt utveckling stärker Metsä nu sitt team med en engagerad, kvalitetsmedveten och resultatinriktad Mekaniker. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö och bli en viktig del av Metsäs fortsatta utvecklingsresa.
Vad blir din roll på Metsä?
Som Mekaniker kommer du arbeta med maskiner och utrustningar där pappersmaskiner, konverteringslinjer och övriga utrustningar för processen ingår. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra underhållsaktiviteter såväl avhjälpande, förebyggande och planerat. Du kommer även att arbeta med installationer och vara delaktig i ombyggnationer. Du utför förbättringsarbete och optimering av maskinutrustningar mot uppsatta mål.
Du är en lösningsorienterad person som ser möjligheter då problemlösning och felsökning är grunden i en stor del av arbetet.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Beredskap förekommer och skiftarbete kan komma att bli aktuellt.
Vem är du?
Vi letar efter en engagerad medarbetare med god kompetens som mekaniker och ett genuint intresse för området. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt, men har också mycket god samarbetsförmåga. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och säkrar att de blir utförda och lägger stor vikt vid säkerhet och kvalitet på utfört arbete samt leverans. Med din handlingskraft får du saker gjorda samtidigt som du är flexibel och stresstålig.
Vi arbetar med produkter i världsklass vilket innebär högteknisk komplexitet, något som ställer krav på din förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga och struktur i arbetet.
Du kommer ha en roll som kräver samarbete och samverkan med andra avdelningar där också stor servicemedvetenhet krävs. Genom att kombinera dessa egenskaper tillsammans med ett målinriktat arbetssätt skapar du utmärkta förutsättningar för framgång i din roll.Publiceringsdatum2026-05-17Kvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning inom industri/teknik eller motsvarande erfarenhet.
God erfarenhet och kompetens inom pneumatik, hydraulik, lagermontering och svetsning samt mekanisk bearbetning inom svarv och fräs
Ritningsläsning
Goda kunskaper att felsöka utföra arbete praktiskt
Datorvana
God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Meriterande kompetens inom papperstillverkning och automation.
Vad erbjuder vi?
I denna tjänst kommer du att erbjudas en rolig och spännande resa där du kommer att vara en viktig del av för utvecklingen av Metsäs verksamhet.
På Metsä får du möjlighet att vara en del i att utveckla framtidens produkter och du erbjuds chansen att få arbeta på ett spännande företag i teknisk framkant. Metsä erbjuder en unik produktionsmiljö, kompetenta kollegor, ett stimulerande arbete med stora möjligheter att utvecklas inom ditt område, med både interna- och externa utbildningsmöjligheter.
Läs gärna mer om Framtidsfabriken påhttps://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/
Anonym rekrytering - så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Läs mer och se videon om anonym rekrytering.https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Eftersom ansökningsprocessen är anonym lagrar vi ingen information om personer som kontaktar oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. För mer information om tjänsten, kontakta Maintenance Supervisor Viktor Geber, 0738091128 alternativt Viktor.Geber@metsagroup.com
Klicka på länken nedan för att ansöka. Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Ansökan kommer att vara öppen till och med den den 31 maj 2026. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
9912448