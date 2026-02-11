Mekaniker till Markverkstad Syd, Revingehed
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb
Vi är i en tillväxtfas och söker nu fler tekniker! Har du tidigare erfarenhet inom teknik och har ett stort teknikintresse? Tycker du om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet som tillhör förbandet Arméstaben, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Syd som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta, tillsammans är vi ca 180 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stridsfordonsmekaniker arbetar du huvudsakligen med underhåll, reparation och felsökning på stridsfordon, både band- och hjulgående, och dess system. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAV Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot teknik eller motsvarande, alternativ kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• Datorvana med kunskaper i MS Officepaketet, främst Word och Excel
• Goda kunskaper inom teknik och felsökning.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som tekniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten samt är villig att lära dig och utveckla dina kompetenser som tekniker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Kylcertifikat
• Tidigare erfarenhet av arbete som stridsfordonsmekaniker eller mekaniker inom liknande område
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystem är önskvärt, alternativt systemteknikerutbildning.
• Tidigare erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Kännedom om Försvarsmakten och dess systemÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Revingehed
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden.
Intervjuer kommer ske löpande i denna rekrytering.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Emil Nilsson: 070-975 20 79
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
