Mekaniker till Markverkstad Enköping
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Enköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Enköping
2026-07-09
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Har du erfarenhet som mekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat samtidigt som du har bra balans mellan arbete och privatliv? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Uppland
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till attgöra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Uppland är en enhet inom Markverkstadsenheten (MvE) som tillhör Arméstaben (AST). MvE utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenhetenlevererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer tillhöra Markverkstad Enköping, en del av Markverkstad Uppland som bedriver verksamhet i Uppsala och Enköping. Tillsammans är vi närmare 60 medarbetare. Vi är inne i en expansiv fas – vill du vara med oss och växa?
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Dessutom har influencern Emil Hansius provat på hur det är att arbeta på markverkstaden. Se gärna hans youtubefilm här: https://www.youtube.com/watch?v=J8vXQ_XgNiI
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fordonsmekaniker kommer du huvudsakligen arbeta med underhåll, reparation och felsökning av fordon, maskiner och utrustning som används inom Försvarsmakten, exempelvis med hjulfordon, hjullastare, lastbilar, bandvagnar, master, containers och elverk. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAV
Kvalifikationer
Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
Tidigare aktuell erfarenhet av arbete som mekaniker
Datorvana
Goda kunskapar inom teknik och felsökning
God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
B-körkort
Personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Du är en lagspelare som delar med dig av din kunskap och har ett stöttande förhållningssätt gentemot kollegor samtidigt som du har kan arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt mot givna mål och deadlines. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av arbete med fordonsel och hydraulik inom liknande områden
Erfarenhet av underhåll på tunga fordonoch/eller mekanik
Kylcertifikat
Erfarenhet och kunskap om master, elverk och fordonselektronik
C eller CE körkort
Truck/hjullastarutbildning
Traversutbildning
Erfarenhet och kunskap om verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - skiftarbete kan komma att tillämpas
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbeten med härdplaster förekommer på markverkstaden och medför hälsokontroller.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Mats Töyrä: mats.toyra@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: Ali Heman
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9997538