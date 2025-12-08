Mekaniker till Kungsbacka
2025-12-08
Vi söker nu en erfaren och engagerad mekaniker till vår kund i Kungsbacka. De är en auktoriserad verkstad för Mazda, Mitsubishi, Hyundai och Fiat, Fiat Professional. Samt mopedbils märket Aixam, men arbetar även mycket med husbilar och andra märken. Här får du arbeta i ett positivt gäng där inställning, laganda och yrkesstolthet betyder allt.
Dina arbetsuppgifterSom mekaniker kommer du att:
Utföra felsökning och diagnos av personbilar - där du verkligen går på djupet för att hitta grundorsaken till problemet.
Genomföra service och reparationer enligt tillverkarens rekommendationer.
Använda olika diagnossystem och felsökningsverktyg för att säkerställa effektiv och korrekt problemlösning.
Vi söker dig som Har några års erfarenhet som mekaniker/fordonstekniker.
Har tekniskt intresse och trivs med att utvecklas inom yrket.
Är noggrann, självgående och har rätt inställning - det är viktigare än att du kan allt redan idag.
Har B-körkort.
Vi erbjuder En stabil och välmående arbetsplats med bra stämning och låg personalomsättning.
Möjlighet att arbeta med flera starka varumärken - Mazda, Honda och husbilar.
Fortbildning och chans att växa i rollen.
Konkurrenskraftiga villkor och en modern verkstad
Ansök nu!
Urval och intervjuer sker löpande.
adacto people är en specialist inom rekrytering och bemanning inom logistik och fordonsbranschen. Med över 10 års erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hitta rätt kompetens till rätt företag. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika partnerskap. Detta uppdrag är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt av företaget och får möjlighet att bli en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling. Välkommen att ta nästa steg i din karriär med oss!
We are adacto people. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9632597