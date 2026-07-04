Mekaniker till komponentverkstaden
Saab Aktiebolag / Flygteknikerjobb / Nyköping Visa alla flygteknikerjobb i Nyköping
2026-07-04
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Din roll
I rollen som mekaniker kommer du arbeta med reparationer, modifieringar samt underhåll på komponenter till flygplan inom ramen för våra verksamhetstillstånd. Vi utför idag komponentunderhåll på olika flygplanstyper så som DHC-8, AT-802, MU2, Learjet 35, Saab 2000 och 340. Arbetet är mycket varierande och omfattar allt från lättare underhåll till däcksbyte, blästring, oförstörande provning, målning och underhåll/reparation av batterier.
Hos oss finns det goda möjligheter för personlig utveckling inom komponentunderhåll då arbetet bl.a. innefattar oförstörande provning, hydraulik, avancerade modifieringar och reparationer av flygplan och komponenter.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom komponentunderhåll, industri eller liknande område. Som person har du förmågan att ta eget ansvar och initiativ för att säkerställa leverans mot kund. Vi tror också att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet kräver att du är noggrann som person och har en utvecklad kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du har:
Någon form av mekanisk/praktisk gymnasial- eller eftergymnasial utbildning.
Några års erfarenhet inom tillverkande industri.
Kan följa regelverk och instruktioner och har anlag att arbeta med händerna.
Behärskar svenska och engelska flytande i så väl tal som skrift.
B-körkort
Det är meriterande med en bakgrund som flygmekaniker eller arbete med komponentunderhåll och/eller erfarenhet av att ha arbetat i en Part 145 flygverkstad tidigare.
Tjänsten är placerad i Nyköping och arbetstiden är förlagd dagtid. Tjänsteresor kan förekomma på annan ort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar för Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekomma fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Rotevägen 14 (visa karta
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611 92 NYKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9992575