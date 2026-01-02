Mekaniker till Kami i Kalix
OnePartnerGroup Norr AB / Maskinreparatörsjobb / Kalix Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalix
2026-01-02
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Övertorneå
, Boden
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och har sinne för problemlösning? Vi satsar för fullt på vår verksamhet och söker nu dig som vill ha ett utmanande och spännande uppdrag, en nyckelroll där du får vara med att bidra till KAMI framgång!
Om rollen
Som mekaniker på vår underhållsavdelning kommer du att arbeta med samtliga förekommande mekaniska arbeten inom en industri. Huvuduppgifter kommer att vara underhåll, reparation och processförbättringar i våra produktionsutrustningar. Arbetet innefattar även montage vid nybyggnation i samband med projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, utföra och följa upp vårt maskinunderhåll för att minska risken för oplanerade stillestånd och kvalitetsbrister
Åtgärda akuta driftsstörningar och ha daglig kontakt med operatörer och arbetsledning för att hålla sig uppdaterad
Underhållsarbete i form av byte av verktygsdelar, slipning av verktyg och reparationer
Åtgärda akuta driftsstörningar och ha daglig kontakt med operatörer och arbetsledning för att hålla sig uppdaterad
Arbeta med ständiga förbättringar och minskning av slöseri kring underhåll
Vara delaktig i projektarbete som exempelvis införande eller uppdateringar av maskiner och verktygPubliceringsdatum2026-01-02Bakgrund
Skallkrav
Erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete
Kunna enklare svetsning
Meriterande
Examen på gymnasienivå inom teknik- eller industriprogrammet eller motsvarande.
Erfarenhet av rapportering, beredning samt skärande bearbetning
Erfarenhet inom något av dessa områden: hydraulik, pneumatik, automation och mekanik.
Kunskap om Heta Arbeten
Viktiga personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du ska passa in och samarbeta med teamet. Som person är du ansvarsfull, noggrann och du trivs i en miljö med många kontaktytor. Då det emellanåt uppstår akuta problem är det viktigt att du är flexibel och kan ställa om din planering. Du är självständig och lösningsorienterad och kan ta egna beslut.
Du har modet att förändra och vara delaktig i att ständigt utmana och förbättra våra processer.Med stor initiativförmåga arbetar du strukturerat och metodiskt enligt vårt kärnvärde "ordning och reda". Du har en positiv och ödmjuk attityd i ditt arbete och mot dina kollegor.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter, samtidigt som du bidrar till att motverka de globala klimatförändringarna.
Vi är ett värderingsstyrt företag och vår företagskultur präglas av engagemang, prestigelöshet och ordning och reda. Vi är en arbetsplats med omtanke och hållbarhet i fokus som du ska kunna känna dig stolt över att jobba på!
Övrig information
Start: Så snart som möjligtPlaceringsort: KalixVälkommen med din ansökan senast den 21 januari 2026.
I denna rekrytering samarbetar Kami AB med OnePartnerGroup. Vi tillämpar löpande intag då behovet är stort, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.För frågor om tjänsten, kontakta någon av rekryteringskonsulterna Peter Nilsson Sandlund, 070-549 94 82, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell, 072-215 63 08, johanna.forsell@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
Om KAMI och Lindab (koncernen)
KAMI är en takplåttillverkare som grundades 1976 i Kalix. Sedan dess har vi med egenutvecklad pressteknik och hög miljöambition tillverkat hållbara och högkvalitativa takprofiler i världsklass. Genom vår världsunika produkt PLEGEL har vi positionerat oss på både den nationella och internationella marknaden.
Det välrenommerade originalet från Kalix säljs idag genom återförsäljare i Norden. KAMI är ett välskött och lönsamt bolag med fantastiska medarbetare! Sedan 2021 är vi även en del av Lindabkoncernen vilket ytterligare förstärker vår position och förutsättningar för fortsatt utveckling och framgång.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://kami.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kami, Kalix Mekaniska Industrier AB Kontakt
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9668171