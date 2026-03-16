Mekaniker Till Joab I Täby
2026-03-16
Är du en mekaniker som gillar tunga fordon, teknik och problemlösning? Hos JOAB får du arbeta i en modern och innovativ miljö tillsammans med ett engagerat team.
JOAB är en ledande nordisk tillverkare av specialiserade fordonssystem, bland annat lastväxlare, liftdumpers och sopbilsaggregat. Med över 60 års erfarenhet och verksamhet i Sverige och Finland är de en stabil aktör med fokus på kvalitet och hållbarhet.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker arbetar du med service, diagnostik och reparation av specialiserade fordonssystem. Arbetsuppgifterna omfattar främst arbete med lastbilspåbyggnader såsom lastväxlare, liftdumpers, kranar och anpassningar för sopbilar.
Du utför felsökning och reparation inom mekanik, hydraulik, styrsystem och fordonsel samt monterar och justerar komponenter för att optimera fordonens funktion.
Majoriteten av arbetet sker i verkstad, men vissa uppdrag kan även innebära arbete ute i fält. Tjänsten är varierande och tekniskt utvecklande med arbete på moderna och avancerade fordon.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet av service och reparation av fordon eller maskiner
Kunskap inom hydraulik och fordonsel
Vana av felsökning och diagnostik
Bakgrund från verkstadsarbete
B-körkort
Meriterande, men inget krav:
Erfarenhet av arbete med lastbilspåbyggnader såsom kranar, lastväxlare eller liftdumpers
Erfarenhet av arbete med tunga fordon eller specialfordon
C-Körkort
Kompetens inom svets MIG/MAG och TIG
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, nyfiken och tekniskt intresserad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har en naturlig vilja att utvecklas och lära dig nya saker.
Vi värdesätter att du är noggrann, ansvarstagande och har ett praktiskt handlag. Du är driven, engagerad och tar ansvar för ditt arbete.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en omväxlande roll där du får arbeta med tunga fordon och avancerad utrustning i en utvecklande miljö. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift:
Dag: 07.00-16.00, måndag-fredag
Kväll: 14.30-23.00, måndag-torsdag
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten som Mekaniker är en direktrekrytering där du blir anställd av JOAB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Göran Göggezer via telefon 073-8617213 eller mail på goran.goggezer@eterni.se
. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan via annonsen.
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
